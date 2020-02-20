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Беременная Джамала выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2020

Беременная Джамала выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2020
13:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Национальный отбор состоится в эту субботу, 22 февраля.

В эти выходные состоится финал Национального отбора на Евровидение 2020, где определится представитель от Украины на международном песенном конкурсе.

Пока все участники активно готовятся к своему решающему выступлению, популярная украинская певица Джамала, которая победила на Евровидении в 2016 году, выступит на проекте с новой песней под названием "Жалі", которая была записана совместно с рэп-исполнительницей alyona alyona. Порадует ли своим появлением сама рэперша - пока неизвестно.

Напомним, что Джамала стала автором музыки, а alyona alyona отвечала за текст композиции.

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Как ранее сообщалось, в финале Нацотбора на Евровидение 2020 выступят 6 участников. Это Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod, которого обвиняют в плагиате конкурсной песни.

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Финал, Джамала, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
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