Не нарушая карантин: TARABAROVA сняла позитивный клип, не выходя из дома (Видео)

Ми відзняли перший відео кліп не порушуючи вимог карантину! ⠀ Відео на пісню «Найкрасивіша. NO STRESS» ми відзняли не виходячи з дому Я та крутіші dance - girls знімали себе самостійно ⠀ Реалізувати ідею допомогла відома режисерка та чудова дівчинка @innagrabar Проста, на перший погляд, ідея вимагала ретельної підготовки – ми годинами online обговорювали образи та мейк, повторювали танцювальні рухи, обирали локації та ракурси зйомок, консультувались, як краще виставити світло. ⠀ Монтаж відео, пост-продакшн та кольоро-корекцію робили так само дистанційно. ⠀ Прем’єра відео вже на наступному тижні! ⠀ А ми ще раз закликаємо залишатися вдома, та творити дива разом. #TogetherAtHome ⠀ P.s.: пісня вже на всіх муз майданчиках світу та на найкращих радіостанціях України! ⠀ #Найкрасивіша #NOSTRESS #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики