Не нарушая карантин: TARABAROVA сняла позитивный клип, не выходя из дома (Видео)

Новости культуры:Над видеоработой на композицию "Найкрасивіша. NO STRESS" работали дома. Премьера запланирована на следующей неделе.

Певица TARABAROVA, которая еще 11 марта первой начала тенденцию проведения онлайн-концертов во время карантина, решила не останавливаться на достигнутом и сняла первый онлайн-клип.

Музыкальное видео на композицию "Найкрасивіша. NO STRESS" создали согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

Реализовать идею помогла известная режиссер Инна Грабарь. Простая, на первый взгляд, идея требовала тщательной подготовки - вся команда часами в онлайне обсуждали образы и мейк-ап, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет.

Монтаж видео, пост-продакшн и цветокоррекцию также делали дистанционно.

Премьера клипа запланирована на следующую неделю, а трек "Найкрасивіша. NO STRESS" уже можно услышать на радиостанциях страны. Ну а пока Светлана Тарабарова еще раз призывает всех оставаться дома и творить чудеса вместе!

Напомним, Mozgi представили челендж под свой трек "No Hugs No Kisses". Так, исполнители решили еще раз напомнить о мерах безопасности во время карантина - дистанции и самоизоляции, которые влекут за собой отсутствие поцелуев и объятий.