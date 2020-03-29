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Не нарушая карантин: TARABAROVA сняла позитивный клип, не выходя из дома (Видео)

Не нарушая карантин: TARABAROVA сняла позитивный клип, не выходя из дома (Видео)
19:38 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости культуры:Над видеоработой на композицию "Найкрасивіша. NO STRESS" работали дома. Премьера запланирована на следующей неделе.

Певица TARABAROVA, которая еще 11 марта первой начала тенденцию проведения онлайн-концертов во время карантина, решила не останавливаться на достигнутом и сняла первый онлайн-клип.

Музыкальное видео на композицию "Найкрасивіша. NO STRESS" создали согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

Реализовать идею помогла известная режиссер Инна Грабарь. Простая, на первый взгляд, идея требовала тщательной подготовки - вся команда часами в онлайне обсуждали образы и мейк-ап, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет.

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Монтаж видео, пост-продакшн и цветокоррекцию также делали дистанционно.

 
 
 
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Ми відзняли перший відео кліп не порушуючи вимог карантину! ⠀ Відео на пісню «Найкрасивіша. NO STRESS» ми відзняли не виходячи з дому Я та крутіші dance - girls знімали себе самостійно ⠀ Реалізувати ідею допомогла відома режисерка та чудова дівчинка @innagrabar Проста, на перший погляд, ідея вимагала ретельної підготовки – ми годинами online обговорювали образи та мейк, повторювали танцювальні рухи, обирали локації та ракурси зйомок, консультувались, як краще виставити світло. ⠀ Монтаж відео, пост-продакшн та кольоро-корекцію робили так само дистанційно. ⠀ Прем’єра відео вже на наступному тижні! ⠀ А ми ще раз закликаємо залишатися вдома, та творити дива разом. #TogetherAtHome ⠀ P.s.: пісня вже на всіх муз майданчиках світу та на найкращих радіостанціях України! ⠀ #Найкрасивіша #NOSTRESS #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

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Премьера клипа запланирована на следующую неделю, а трек "Найкрасивіша. NO STRESS" уже можно услышать на радиостанциях страны. Ну а пока Светлана Тарабарова еще раз призывает всех оставаться дома и творить чудеса вместе!

НапомнимMozgi представили челендж под свой трек "No Hugs No Kisses". Так, исполнители решили еще раз напомнить о мерах безопасности во время карантина - дистанции и самоизоляции, которые влекут за собой отсутствие поцелуев и объятий.

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Клип, Карантин, Тарабарова, Найкрасивіша. NO STRESS, Инна Грабарь.
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