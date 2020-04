Песни о коронавирусе: звезды не прекращают записывать музыку на карантине (Видео)

Новости культуры:Украинские и зарубежные музыканты массово записывают музыку о коронавирусе и карантине.

Угроза заражения новым коронавирусом привела к введению карантинных мер во многих странах мира. В связи с этим запрещены массовые собрания, например, концерты. Но это не значит, что музыканты остались без работы. В нелегкое для всех время они записывают песни о том, что переживает мир, пытаясь не только сохранить присутствие духа, но и поднять своим слушателям и зрителям настроение.

Правда, не все песни – новые, некоторые музыканты поют свои же старые песни, но сделав это по отдельности, чтобы не нарушать карантин. А кто-то поет песни других исполнителей, но переделывая их в соответствии с новыми условиями.

Так, украинская группа MOZGI записала песню No Hugs No Kisses, в которой рассказала о жизни в условиях карантина. Авторами трека традиционно выступили Потап и Позитив.

Юморист Тарас Стадницкий со своими детьми записал песню о том, как тяжело приходится родителям в карантине с детьми.

О вирусе спел или вернее зачитал и украинский рэпер Freel, его песня получила очень красноречивое название "Вірус (Кінець світу 2020)". Трек рассказывает о том, что рэпер не доверяют людям, а в своем клипе он использовал гречку, туалетную бумагу и защитные маски.

Песня Полиграфа ШарикOFF называется "Коронавирус". Несмотря на такое название, в ней он жалуется на любовь и рассказывает об увлечении двумя девушками.

Группа "Несчастный случай" записала песню "Мир во время чумы". Музыканты во время записи трека и видео находились у себя дома, соблюдая карантин. "Не выходите из комнаты, свобода страшнее тюрьмы. Таким парадоксом стал мир во время чумы", - говорится в песне.

Песню о карантине записал и Тимур Родригес. Судя по всему, он пытается видеть в сложившейся ситуации только положительные стороны. Припев его песни начинается со слов "Хочу с тобой на карантин".

View this post on Instagram ВТОРОЙ КУПЛЕТ! КАК ВЫ И ПРОСИЛИ! #накарантин A post shared by Тимур Родригез (@trodriguezzz) on Mar 25, 2020 at 8:01am PDT

Группа Cream Soda и Александр Гудков сняли клип на балконах в честь отмены вечеринок. Ролик снят на трек группы "Хлеб" "Плачу на техно".

Рэпер из Детройта Gmac Cash записал трек Coronavirus. В нем он рассказал о масках и перчатках, напомнил о том, что следует тщательно мыть руки и призвал всех оставаться дома.

Легендарная певица Глория Гейнор снова спела свой хит I Will Survive. 70-летняя звезда под него моет руки, намекая на то, что это нехитрое занятие помогает сохранить жизнь и оставаться здоровыми.

Вспомнили о своем хите и парни из BackstreetBoys. Они перепели песню I want it that way, конечно же, находясь в своих домах, чтобы не нарушать карантин.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 603 тыс. 195 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 95 тыс. 756 человек, поправились 355 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 2203 случая заболевания COVID-19, из них 69 – летальных, выздоровели после коронавируса 61 человек.