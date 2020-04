The Weeknd представил зажигательный ремикс песни Blinding Lights (Видео)

Новости культуры:Певец The Weeknd презентовал ремикс на песню "Blinding Lights", записанную совместно с Major Lazer.

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил ремикс представленной ранее песни Blinding Lights.

Оригинальная композиция вошла в новый альбом музыканта After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.

В записи ремикса приняли участие Major Lazer - ямайско-американское трио, которое состоит из музыкального продюсера Дипло, а также диджеев Jillionaire и Walshy Fire. В 2017 году они заняли 45-е место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Напомним, The Weeknd поделился тремя неизданными бонус-треками из альбома: Nothing Compares, Missed You и Final Lullaby.