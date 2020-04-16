Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Образование 2020: В МОН рассказали об особенностях поступления в этом году
Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты
Карантин в Украине: В Нацбанке заявили о нормализации цен на продукты
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Первая "ракетка" мира пожертвовал внушительную сумму итальянским больницам
Не стало известного джазового музыканта: мужчина умер из-за коронавируса
Джазовый музыкант Ли Кониц умер из-за Covid-19

Звезда "Черного зеркала" снялся в новом клипе Деклана МакКенны (Видео)

Звезда "Черного зеркала" снялся в новом клипе Деклана МакКенны (Видео)
17:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Британский певец Деклан МакКенна объединился с актером Алексом Лоутером для съемок в новом клипе "The Key to Life on Earth".

Британский певец Деклан МакКенна (Declan McKenna) презентовал клип на песню The Key to Life on Earth.

The Key to Life on Earth - вторая песня из нового альбома МакКенны Zeros. Изначально он должен был выйти в мае, но релиз был перенесен на 21 августа из‑за коронавируса.

В клипе снялся актер Алекс Лоутер, известный по сериалам "Черное зеркало" и "Конец ***го мира". Его часто называют двойником музыканта. В частности, в ролике актер и певец ходят в одинаковых костюмах и все делают вместе.

The Weeknd представил зажигательный ремикс песни Blinding Lights (Видео)

Напомним, американский рэпер Pitbull презентовал сингл I Believe That We Will Win ("Я верю, что мы победим") о пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, The Key to Life on Earth, Деклан МакКенна, Zeros, Алекс Лоутер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 Великий Чистый четверг 2020! Короткие поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
В ВСУ зафиксирован второй летальный случай от COVID-19
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Рада приняла в целом законопроект о местном самоуправлении
Кличко: Если закончится карантин, пробное ВНО может состояться в июне
Когда состоится пробное ВНО, если закончится карантин
Microsoft сообщила о разработке &quot;Планетарного компьютера&quot;
Microsoft сообщила о разработке "Планетарного компьютера"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь