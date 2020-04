Звезда "Черного зеркала" снялся в новом клипе Деклана МакКенны (Видео)

Новости культуры:Британский певец Деклан МакКенна объединился с актером Алексом Лоутером для съемок в новом клипе "The Key to Life on Earth".

Британский певец Деклан МакКенна (Declan McKenna) презентовал клип на песню The Key to Life on Earth.

The Key to Life on Earth - вторая песня из нового альбома МакКенны Zeros. Изначально он должен был выйти в мае, но релиз был перенесен на 21 августа из‑за коронавируса.

В клипе снялся актер Алекс Лоутер, известный по сериалам "Черное зеркало" и "Конец ***го мира". Его часто называют двойником музыканта. В частности, в ролике актер и певец ходят в одинаковых костюмах и все делают вместе.

Напомним, американский рэпер Pitbull презентовал сингл I Believe That We Will Win ("Я верю, что мы победим") о пандемии коронавируса.