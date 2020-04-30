Онлайн-концерт Евровидения-2020 разобьют на три части: подробно

Новости культуры:Основное шоу "Europe Shine A Light", как и финал конкурса, пройдет 16 мая.

Организаторы приняли решение разбить альтернативное шоу Евровидения-2020 на три части и анонсировали два специальных шоу, которые пройдут в те же даты, когда должны были состояться полуфиналы конкурса в Роттердаме - 12 и 14 мая. Основное шоу, как и финал, пройдет 16 мая на Youtube-канале Евровидения.

Как сообщается на сайте eurovision.tv, во время дополнительных двух шоу представят всех 41 участников и их песни в неконкурентном формате. Песни будут представлены в порядке, который был установлен официальной жеребьевкой.

Так, 12 мая в онлайн-шоу расскажут о песнях, которые были бы показаны в первом полуфинале, включая принимающую страну Нидерланды и 2 страны Большой пятерки: Германию и Италию.

А во втором онлайн-шоу, которое будет транслироваться 14 мая, будут представлены песни, отобранные для второго полуфинала, а также будут представлены остальные страны Большой пятерки: Франция, Испания и Великобритания.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.