Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Более чем миллион людей в мире вылечились от COVID-19
Более чем миллион людей в мире вылечились от COVID-19
Выплаты Героям Украины: Кабмин утвердил порядок использования средств
Выплаты Героям: Кабмин утвердил порядок использования средств
VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Онлайн-концерт Евровидения-2020 разобьют на три части: подробно

Онлайн-концерт Евровидения-2020 разобьют на три части: подробно
22:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Основное шоу "Europe Shine A Light", как и финал конкурса, пройдет 16 мая.

Организаторы приняли решение разбить альтернативное шоу Евровидения-2020 на три части и анонсировали два специальных шоу, которые пройдут в те же даты, когда должны были состояться полуфиналы конкурса в Роттердаме - 12 и 14 мая. Основное шоу, как и финал, пройдет 16 мая на Youtube-канале Евровидения.

Как сообщается на сайте eurovision.tv, во время дополнительных двух шоу представят всех 41 участников и их песни в неконкурентном формате. Песни будут представлены в порядке, который был установлен официальной жеребьевкой.

Так, 12 мая в онлайн-шоу расскажут о песнях, которые были бы показаны в первом полуфинале, включая принимающую страну Нидерланды и 2 страны Большой пятерки: Германию и Италию.

Когда и где состоится песенный конкурс "Евровидение-2021"
Когда и где состоится песенный конкурс "Евровидение-2021"Читать полностью

А во втором онлайн-шоу, которое будет транслироваться 14 мая, будут представлены песни, отобранные для второго полуфинала, а также будут представлены остальные страны Большой пятерки: Франция, Испания и Великобритания.

Напомним, масштабное альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за коронавируса песенного конкурса в Роттердаме, будут транслировать 46 стран. Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

С субтитрами: Go_A презентовала лирик-видео на песню "Соловей"

Представитель Украины - группа Go_A уже активно готовится к майскому шоу. Они исполнят песню "Соловей", которую готовили для конкурса, а также споют хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Онлайн, Евровидение 2020, Europe Shine A Light.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 Популярные интерактивные дудлы Google: вышел новый интерактивный Doodle
04 "Мы страшно кашляли": Оля Полякова заявила, что болела коронавирусом
05 День пограничника 2020: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии
Джонсон: Великобритания прошла пик пандемии
В каких областях Украины превышен средний показатель смертности от COVID-19
COVID-19: В каких областях Украины повышен уровень смертности
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Вальпургиева ночь 2020: что ни в коем случае нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь