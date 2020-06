BlackLivesMatter: юная Нанди Бушелл сыграла Guerrilla Radio в поддержку движения против расизма (Видео)

Новости культуры:Юная барабанщица Нанди Бушелл сыграла Guerrilla Radio группы Rage Against The Machine и выступила против расизма.

10-летняя барабанщица Нанди Бушелл, которая прославилась кавером на песню In Bloom Nirvana, опубликовала фрагмент исполнения Guerrilla Radio группы Rage Against The Machine в поддержку движения против расизма #BlackLivesMatter (Черная жизнь значима).

"Солидарность в борьбе с расизмом!" - гласит надпись в ее соцсетях, где опубликован ролик.

В видео Black Lives Matter также написано на ее барабанах, а на гитаре - Fight Racism (Борьба с расизмом).

Guerrilla Radio - одна из любимых песен Нанди. Талант девочки бесспорен, поскольку она фактически играла все три партии Guerrilla Radio - включая гитару, бас-гитару и даже ударные.