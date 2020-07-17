Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов
Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов
В Киеве от коронавируса выздоровело рекордное количество людей
В Киеве от коронавируса выздоровело рекордное количество людей
Майк Тайсон сразится с белой акулой (Видео)
Майк Тайсон сразится с белой акулой (Видео)
"Танцы со звездами 2020": Надежда Мейхер приняла танцевальный вызов
"Танцы со звездами 2020": Надежда Мейхер приняла танцевальный вызов

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyonа презентовала новый клип (Видео)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyonа презентовала новый клип (Видео)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
В начале 2020 году певица записала на Бали новый альбом, в который входит песня "Тихо діти сплять".

Известно, что съемки нового клипа проходили на острове, где она в начале этого года отдыхала, ведь он оказывается входит в ТОП-10 самых экологически загрязненных мест планеты.

В представленном клипе знаменитая Alyona Alyonа призывает всех людей немедленно спасать нашу планету, пока еще не поздно.

По эмоциям заметно, что артистка хочет раскрыть суть всей проблемы с загрязненными территориями и донести к людям, что экологическая проблема на данный момент актуальна и реальна, как никогда: 

"Санта-Барбара" по-украински: Наталья Могилевская выпустила эффектный клип на песню "Белый самолет" (Видео)

Ера споживачів, бажаючих використовувати все навколо, щоб отримати кайф і спростити собі життя. Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що ні одне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безкінечні.

Проте краще пізно, ніж ніколи. Не важливо, де ти живеш, який в тебе колір шкіри чи розріз очей, якою мовою ти розмовляєш і в кого ти віриш. Важливо те, що кожен чоловік і жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, що можуть зробити саме зараз, поки діти сплять. - рассказала певица.

Напомним, группа "Антитела" представила яркий клип на свою новую песню "Кино". Премьера состоялась на YouTube-канале коллектива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Песни, Клипы, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, который вас поразит
02 США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"
03 "Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
04 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
05 17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали условия, при каких ЕС откроет границы для украинцев
Степанов рассказал, при каких условиях ЕС откроет границы
Путин решил внезапно проверить войска на границе с Украиной
Путин решил внезапно проверить войска на границе с Украиной
В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
Снова беременна? СМИ разузнали о планах Меган Маркл и принца Гарри
Снова беременна? СМИ разузнали о планах Меган Маркл и принца Гарри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь