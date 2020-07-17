Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyonа презентовала новый клип (Видео)

В начале 2020 году певица записала на Бали новый альбом, в который входит песня "Тихо діти сплять".

Известно, что съемки нового клипа проходили на острове, где она в начале этого года отдыхала, ведь он оказывается входит в ТОП-10 самых экологически загрязненных мест планеты.

В представленном клипе знаменитая Alyona Alyonа призывает всех людей немедленно спасать нашу планету, пока еще не поздно.

По эмоциям заметно, что артистка хочет раскрыть суть всей проблемы с загрязненными территориями и донести к людям, что экологическая проблема на данный момент актуальна и реальна, как никогда:

Ера споживачів, бажаючих використовувати все навколо, щоб отримати кайф і спростити собі життя. Ми забули, що для справжнього щастя нам не треба так багато, що ні одне зовнішнє благо не замінить внутрішню порожнечу, забули про те, що всі земні ресурси не безкінечні.

Проте краще пізно, ніж ніколи. Не важливо, де ти живеш, який в тебе колір шкіри чи розріз очей, якою мовою ти розмовляєш і в кого ти віриш. Важливо те, що кожен чоловік і жінка можуть залишити для наступних поколінь, який показати приклад, що можуть зробити саме зараз, поки діти сплять. - рассказала певица.

Напомним, группа "Антитела" представила яркий клип на свою новую песню "Кино". Премьера состоялась на YouTube-канале коллектива.