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Детское Евровидение 2020: Украина примет участие в конкурсе

Детское Евровидение 2020: Украина примет участие в конкурсе
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Детское Евровидение состоится 29 ноября этого года. Общественный вещатель присоединится к конкурсу, который будет проходит в Варшаве.

В августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в международном конкурсе.

Нынешний лозунг конкурса - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

 
 
 
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Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимает мероприятие во второй раз подряд.

Shy запела на английском: новая песня инди-поп певицы "Mama Says"

Напомним, что в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней "The Spirit оf Music".

Как сообщалось ранее, стали известны даты проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году, который пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

Также, международный конкурс "Евровидение-2021" состоится по новым правилам.

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Все по теме:

Украина, Польша, София Иванько, Евровидение 2021, Детсвое Евровидение 2020.

Автор:

Телеграф
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