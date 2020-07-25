Детское Евровидение 2020: Украина примет участие в конкурсе

Детское Евровидение состоится 29 ноября этого года. Общественный вещатель присоединится к конкурсу, который будет проходит в Варшаве.

В августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в международном конкурсе.

Нынешний лозунг конкурса - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

View this post on Instagram A post shared by Євробачення Евровидение (@eurovision.ua) on Jul 24, 2020 at 8:07am PDT

Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимает мероприятие во второй раз подряд.

Напомним, что в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней "The Spirit оf Music".

Как сообщалось ранее, стали известны даты проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году, который пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

Также, международный конкурс "Евровидение-2021" состоится по новым правилам.