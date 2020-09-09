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UPark-2021: впервые в Украине выступит группа Slipknot

UPark-2021: впервые в Украине выступит группа Slipknot
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Одна из самых успешных метал-групп в истории, культовые Slipknot впервые в Украине сыграют свой впечатляющий лайв.

Выступление состоится 18 июля 2021 года на киевском фестивале UPark.

"Жуткие маски в коллабе с экстремальным нью-металлом, как результат - безумный ажиотаж, первые ступеньки на Billboard, Грэмми и звание лучшей группы мира по версии журнала Kerrang!" - говорится на странице фестиваля в Facebook.

 Slipknot на сцені UPark Festival 2021! ⠀ Один із найуспішніших метал-гуртів в історії, культові Slipknot 18 липня...

Опубликовано UPark Festival Среда, 9 сентября 2020 г.

Билеты в продаже с 11 сентября. А для тех, кто приобрел билеты на отмененный фестиваль до 1 мая 2020 года, уже завтра объявят детали относительно бонусов в 2021 году.

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Напомним, в этом году фестиваль UPark в Киеве был отменен из-за коронавируса и перенесен на 2021 год. Уже известно, что на фестивале выступят группы Deftones и Gorillas, а также панк-рок-группа The Offspring.

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Все по теме:

Фестиваль, Slipknot, Музіка, Upark-2021.

Автор:

Телеграф
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