"Работаем над новыми песнями": Rammstein вернулись в студию

Как сообщает фансайт Rammstein World, участники группы были замечены во французском городе Сен-Реми-де-Прованс вместе с членами их студийной команды. Среди них продюсер Ольсен Инвольтини и звукоинженер Флориан Аммон.

Напомним, что в июне этого года барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер рассказал, что группа пишет музыку во время карантина.

"Мы встретились и работаем над новыми песнями", - сказал он в эфире Radio Bob.

It looks like Rammstein are back in the studio https://t.co/jYXSMLdGqE pic.twitter.com/ZTq3SdnoiZ

