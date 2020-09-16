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"Работаем над новыми песнями": Rammstein вернулись в студию

"Работаем над новыми песнями": Rammstein вернулись в студию
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф
Rammstein вернулись в студию La Fabrique во Франции, где проходила запись последнего на данный момент альбома.

Как сообщает фансайт Rammstein World, участники группы были замечены во французском городе Сен-Реми-де-Прованс вместе с членами их студийной команды. Среди них продюсер Ольсен Инвольтини и звукоинженер Флориан Аммон.

Напомним, что в июне этого года барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер рассказал, что группа пишет музыку во время карантина.

"Мы встретились и работаем над новыми песнями", - сказал он в эфире Radio Bob.

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Как сообщалось ранее, седьмой одноименный альбом Rammstein вышел в мае 2019 года после десятилетнего перерыва и занял первые строчки чартов в 14 странах.

Также, ранее СМИ утверждало, что вокалист группы Тилль Линдеманн заразился коронавирусом, но позже тест артиста на инфекцию оказался отрицательным.

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Все по теме:

Музыка, Rammstein.

Автор:

Телеграф
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