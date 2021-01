Селена Гомес выпустила первый испаноязычный сингл и клип на него (видео)

Американская певица и актриса Селена Гомез, которая ранее рассказывала о своем заболевании (звезда страдает биполярным расстройством), представила первую песню на испанском языке под названием De Una Vez ("At Once" на английском языке), которую посвятила прошлым отношениям.

Клип на сингл был опубликован на официальном YouTube-канале исполнительница.

Отметим, что у 28-летней певицы мексиканские корни. Песня, посвященная исцелению после душевной боли, является анонсом Селены перед выпуском ее нового альбома Baila Conmigo (Dance With Me).

"Это начало того, что я так давно хотела изучить", - написала певица в Twitter после выхода песни. "Надеюсь, вам это понравится так же, как и мне".

De Una Vez disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí. // De Una Vez is out now. https://t.co/iAFLaAT0O9 pic.twitter.com/UayUdxswUh

— Selena Gomez (@selenagomez) January 15, 2021