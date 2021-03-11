"a tebe...": Дорофеева показала live-видео на новую песню

В четверг, 11 марта, украинская певица Надя Дорофеева, ранее представившая новую песню "a tebe..." из своего мини-альбома dofamin, выпустила live-видео.

Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Я хочу, чтобы каждый из вас погрузился в концертную атмосферу моего первого EP. 19 марта мини-альбом dofamin откроется на всех цифровых площадках, а на моем YouTube выйдут mood-видео на live-версии всех 5 треков", - сообщила певица.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассекретила часть нового трека, который уже стал хитом.