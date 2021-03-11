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Четверг, 11.03.2021
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"a tebe...": Дорофеева показала live-видео на новую песню

"a tebe...": Дорофеева показала live-видео на новую песню
16:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram DOROFEEVA

В четверг, 11 марта, украинская певица Надя Дорофеева, ранее представившая новую песню "a tebe..." из своего мини-альбома dofamin, выпустила live-видео.

Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

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"Я хочу, чтобы каждый из вас погрузился в концертную атмосферу моего первого EP. 19 марта мини-альбом dofamin откроется на всех цифровых площадках, а на моем YouTube выйдут mood-видео на live-версии всех 5 треков", - сообщила певица.

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Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассекретила часть нового трека, который уже стал хитом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 242

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Надя Дорофеева, Клипы, Дофамин, А тебе.
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