Не хватает Лободы и Киркорова в перьях: эпатажное выступление Молдовы на "Евровидении" насмешило сеть (видео)

Во втором полуфинале конкурса "Евровидение-2021" с зажигательным номером выступила представительница Молдовы, певица Наталья Гордиенко с песней SUGAR. Напомним, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров стал продюсером артистки.

Выступление Натальи очень понравилось жителям других стран-участниц, поэтому певица прошла в финал, который состоится уже в эту субботу, 22 мая.

На YouTube видео выступления артистки (167 тысяч) собрало более 5 тисяч лайков, но также и дизлайков у ролика более двух тысяч. Известно, что Гордиенко исполнила самую длинную ноту в истории международного конкурса - целых 17 секунд.

Комментарии под видео Гордиенко разнятся. Очень много положительных отзывов из самой Молдовы.

Также зрители увидели в выступлении молдавской певицы "нотки" Светланы Лободы, Ани Лорак, и самого Филиппа Киркорова, которые в свое время принимали участие в конкурсе.

Напомним, что больше всего просмотров на YouTube оказалось у группы Go_A от Украины и певицы Манижи от России.