Дождались: "Порнофильмы" после долгого перерыва приехали в Киев и покорили Atlas Weekend (видео)

В четверг вечером, 8 июля, на сцене популярного музыкального фестиваля "Atlas Weekend: Friends Edition" выступила известная российская панк-группа "Порнофильмы".

Хотя это была не главная сцена, количество людей, как передает корреспондент "Телеграфа", там было больше, чем за все предыдущие дни фестиваля в 2021 году.

По словам вокалиста группы Владимира Котлярова, это было их первое большое выступление за последние пару лет. Певец удивился и проникся очень открытым отношением со стороны своих украинских фанатов и заявил, что группа постарается поменять билеты, чтобы не сразу покидать украинскую столицу.

Музыканты исполнили такие свои хиты, как "Нищая страна", "Это пройдет", "Я так соскучился".

Группа "Порнофильмы" была основана в 2008 году в городе Дубна. В настоящее время в состав входят вокалист и автор текстов Владимир Котляров, гитарист Вячеслав Селезнев, гитарист и менеджер группы Александр Русаков, барабанщик Кирилл Муравьев и басист Александр Агафонов.

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Напомним, что российская группа "Порнофильмы" также выступит на музыкальном фестивале "Файне Місто" в Тернополе, который состоится 28 июля - 1 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выступления на Atlas Weekend-2021 российского исполнителя Валерия Меладзе раскритиковали многие поклонники фестиваля.