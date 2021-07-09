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Дождались: "Порнофильмы" после долгого перерыва приехали в Киев и покорили Atlas Weekend (видео)

Дождались: "Порнофильмы" после долгого перерыва приехали в Киев и покорили Atlas Weekend (видео)
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф

В четверг вечером, 8 июля, на сцене популярного музыкального фестиваля "Atlas Weekend: Friends Edition" выступила известная российская панк-группа "Порнофильмы".

Хотя это была не главная сцена, количество людей, как передает корреспондент "Телеграфа", там было больше, чем за все предыдущие дни фестиваля в 2021 году.

По словам вокалиста группы Владимира Котлярова, это было их первое большое выступление за последние пару лет. Певец удивился и проникся очень открытым отношением со стороны своих украинских фанатов и заявил, что группа постарается поменять билеты, чтобы не сразу покидать украинскую столицу.

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Музыканты исполнили такие свои хиты, как "Нищая страна", "Это пройдет", "Я так соскучился".

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Группа "Порнофильмы" была основана в 2008 году в  городе Дубна. В настоящее время в состав входят вокалист и автор текстов Владимир Котляров, гитарист Вячеслав Селезнев, гитарист и менеджер группы Александр Русаков, барабанщик Кирилл Муравьев и басист Александр Агафонов.

Напомним, что российская группа "Порнофильмы" также выступит на музыкальном фестивале "Файне Місто" в Тернополе, который состоится 28 июля - 1 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выступления на Atlas Weekend-2021 российского исполнителя Валерия Меладзе раскритиковали многие поклонники фестиваля.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Фестивали, Порнофильмы, Atlas Weekend, Atlas Weekend-2021.
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