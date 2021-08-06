Белорусские группы NAVIBAND и VAL вошли в список "врагов государства"

Белорусские группы NAVIBAND и VAL добавили в список запрещенных музыкальных групп и коллективов в Беларуси.

Об этом сообщает ESCunited.

Обе группы проявляли особую политическую активность в стране в последние месяцы после неоднозначных президентских выборов, состоявшихся год назад, и в случае VAL телекомпания высказала предположение, что у дуэта "не было совести".

Также в списке находится группа Litesound, предположительно за их откровенную поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской и участие в многочисленных митингах прошлым летом; певица Анжелика Агурбаш, а также бывшие ведущие "Детского Евровидения" Денис Курьян и Евгений Перлин, последний объявил о своем уходе из Белтелерадиокомпании в августе прошлого года из-за напряженности и протестов в стране.

Напомним, что БТРК представила политически мотивированную заявку на участие в конкурсе "Евровидение" 2021 года - "Ya nauchu tebya" ("Я научу тебя") музыкального коллектива "Галасы ZMesta". Но организаторы конкурса потребовали изменить песню белорусской группы. В итоге было принято решение отстранить участие Беларуси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беларусь не будет иметь права участвовать в "Евровидении" до изменения политического режима и отмены санкций.