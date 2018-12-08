Смешные животные, которые подарят вам улыбку Предлагаем вашему вниманию замечательную коллекцию фотографий с очаровательными животными, которые всегда поднимают настроение и дарят порцию позитива! Собака с ноутом на диване, обезьянка и плюшевая игрушка, попугай, возомнивший себя летучей мышью, пёсик, который любопытствует вместе с двумя пацанятами — это и многое другое ждёт вас в этой чудесной фотоколлекции!