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Хорошее настроение обеспечено: необычные пассажиры в метро
Очередная порция фотографий, демонстрирующих всё многообразие пассажиропотока в метрополитене! Поездка в метро нередко сопровождается встречей с весьма неожиданными персонажами, чей внешний вид и странные одеяния выходят за рамки привычных. Возможно, это и скрашивает многим долгий путь в общественном транспорте. Если вы ни разу не видели ждуна в метро, то сейчас вам представится уникальная возможность! А также: женщина, обутая в два разных сапога, парень в "клыкастой" шапке, пассажир в ботинках-копытах и другие необычные индивиды!
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