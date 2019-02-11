Прикольные фотографии, где все самое интересное происходит на заднем плане

Предлагаем вашему вниманию коллекцию снимков, которые нужно разглядывать более пристально, чем обычно, потому что всё самое интересное на них происходит на заднем плане! Альпака, выглядывающая из-за платья невесты, пассажир в соседнем автомобиле, попавший в кадр любительницы селфи, явно скучающий мальчик у стекла позади посетительницы кафе — эта и многие другие фотографии полностью захватят ваше внимание, позабавив происходящим на заднем плане!