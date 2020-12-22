Путин в зале прослезился от смеха: "разговор" Навального попал в шуточное видео

В сети смонтировали шуточное видео на разговор российского оппозиционера Алексея Навального, который поговорил с офицером ФСБ о своем отравлении "Новичком".

Ролик на своем канале в Телеграм опубликовала журналистка Ксения Собчак.

На видео показали, как Навальный якобы говорит со своим отравителем, а точнее, его голова, прикрепленная на лицо женщины.

"Это ты следишь за мной? Я тебе хочу сказать, хреново ты следишь за мной. Я б тебе даже сказала, ты меня, как это... Запустил", - говорит "Навальный".

При этом, в зале среди зрителей сидит президент России Владимир Путин, который смеется над сценой и потирает глаза.

Стоит заметить, что в основу шутки легло видео одного из номеров любимого Путиным КВН, выступление про маньяка.

Вот как выглядит оригинальная версия номера:

Как сообщал "Телеграф", в ФСБ России уже ответили на новые детали дела об отравлении Навального, заявив о заговоре с иностранными спецслужбами против Кремля.