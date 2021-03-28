Если бы это случилось в Украине: в сети появились новые мемы о сухогрузе Ever Given (фото)

Пока в ситуации со злополучным сухогрузом Ever Given компании Evergreen, который преградил Суэцкий канал и парализовал движение по одной из крупнейших транспортных артерий мира, наблюдаются лишь незначительные сдвиги (метра так на четыре), сеть наполнила куча мемов на эту тему. При этом достается как и самому кораблю, так и одинокому экскаватору, который пытался его откопать из песка.

На этот раз в сети появилась новая порция мемов о наболевшей теме - "а что если бы это произошло в Украине?"

Соответствующие фото обнародовал в Фейсбук блогер Сергей Наумович.

Героями новых фотожаб стали лидер Радикальной партии Олег Ляшко, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, действующий президент Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, на нашем сайте можно найти больше мемов о судне Ever Given.