Локдаун не повод унывать: сеть заполнили мемы о ситуации с транспортом в Киеве (фото)

С понедельника, 5 апреля, на фоне стремительного распространения коронавируса в Киеве ввели локдаун, из-за чего общественный транспорт начал работать только по специальным пропускам.

Естественно, на фоне этого повысился спрос на такси, из-за чего цены на проезд взлетели до невиданных ранее значений.

Несмотря на плачевную ситуацию, сеть все равно заполнили мемы на эту тему.

девушки в девушки в

Киеве вчера: Киеве сегодня: pic.twitter.com/d9YqQZNgB0 — агроно́м з Черка́щини (@FollowAwake) April 5, 2021

Вспомнили пользователи сети и о предвыборном промо-ролике "Слуги народа" Ирины Верещук.

Досталось и знаменитому предсказанию журналиста Дмитрия Гордона.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что Киев стоит на грани транспортного коллапса, метрополитен продолжает работу. Правда из-за того, что туда пускают лишь по специальным пропускам и лишь работников критической инфраструктуры, электрички ездят практически пустыми.