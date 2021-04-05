Локдаун не повод унывать: сеть заполнили мемы о ситуации с транспортом в Киеве (фото)

С понедельника, 5 апреля, на фоне стремительного распространения коронавируса в Киеве ввели локдаун, из-за чего общественный транспорт начал работать только по специальным пропускам.
Естественно, на фоне этого повысился спрос на такси, из-за чего цены на проезд взлетели до невиданных ранее значений.
Несмотря на плачевную ситуацию, сеть все равно заполнили мемы на эту тему.
Ситуація наступна#мемаграм pic.twitter.com/VsRdWCZDH4
— МЕМАГРАМ (@memagram) April 5, 2021
девушки в девушки в
Киеве вчера: Киеве сегодня: pic.twitter.com/d9YqQZNgB0
— агроно́м з Черка́щини (@FollowAwake) April 5, 2021
Вспомнили пользователи сети и о предвыборном промо-ролике "Слуги народа" Ирины Верещук.
Досталось и знаменитому предсказанию журналиста Дмитрия Гордона.
Он воно що!#мемаграм pic.twitter.com/dJxq0e7b3I
— МЕМАГРАМ (@memagram) April 5, 2021
Как сообщалось ранее, несмотря на то, что Киев стоит на грани транспортного коллапса, метрополитен продолжает работу. Правда из-за того, что туда пускают лишь по специальным пропускам и лишь работников критической инфраструктуры, электрички ездят практически пустыми.