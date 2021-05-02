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С Днем верхушек пасок! Прикольные пасхальные шутки и картинки

С Днем верхушек пасок! Прикольные пасхальные шутки и картинки
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Самым крупным христианским религиозным праздником считается Пасха, или Воскресение Господне, которое в этом году отмечается 2 мая.

Этот радостный день с нетерпением ждали все, кто соблюдал самый строгий пост. Уже сейчас можно попробовать ароматный пасхальный кулич, крашенные яйца (крашенки), а также угоститься бокалом вина.

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В этот день принято поздравлять своих супругов, детей, друзей, коллег, дальних родственников с главным весенним праздником. А вот если у вас совсем нет праздничного настроения, "Телеграф" предлагает зарядиться позитивом с помощью прикольных картинок на пасхальную тематику.

Ранее "Телеграф" писал о девушке, которая украсила свое тело глазурью. Многим такой боди-арт пришелся не по вкусу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Юмор, Курьезы, Пасха, Приколы.
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