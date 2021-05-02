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В Швеции счастливые коровы устроили танцы в честь весны - видео умилило сеть

В Швеции счастливые коровы устроили танцы в честь весны - видео умилило сеть
20:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Наверняка многие читатели украинских СМИ уже устали от ежедневных "серьезных новостей" и очередных "зрад", а потому предлагаем вам просто откинуться поудобней на диване и посмотреть на то, как в Швеции коровы радуются окончанию затянувшейся чуть ли не до мая зимы.  

Кадрами счастливых буренок поделился Reuters в Твиттере. 

"Коровы на ферме прыгают от радости во время традиционного шведского "выпуска коров", когда им позволяют выйти наружу впервые после зимы", - говорится в сообщении. 

Видео было снято в лене (области) Халланд на юго-западе Швеции. 

Ну а если пляшущих коров вам оказалось недостаточно для поднятия настроения, то всегда можно ознакомиться с нашей свежей подборкой фото- и видеоприколов с забавными котиками или специальной подборкой "пасхальных" приколов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Животные, Юмор, Весна, Коровы.
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