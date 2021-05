В Швеции счастливые коровы устроили танцы в честь весны - видео умилило сеть

Наверняка многие читатели украинских СМИ уже устали от ежедневных "серьезных новостей" и очередных "зрад", а потому предлагаем вам просто откинуться поудобней на диване и посмотреть на то, как в Швеции коровы радуются окончанию затянувшейся чуть ли не до мая зимы.

Кадрами счастливых буренок поделился Reuters в Твиттере.

"Коровы на ферме прыгают от радости во время традиционного шведского "выпуска коров", когда им позволяют выйти наружу впервые после зимы", - говорится в сообщении.

Видео было снято в лене (области) Халланд на юго-западе Швеции.

WATCH: Cows at a farm seem to jump for joy at Sweden's traditional 'cow release' when they are let out for the first time after winter pic.twitter.com/pXn8jdIWip

— Reuters (@Reuters) May 2, 2021