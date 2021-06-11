Оскорбления Путина и кровавый триколор: в сети шутят, как должна выглядеть форма Украины и РФ на Евро-2020

В Сети бурно обсуждают запрет УЕФА на обновленную форму украинских футболистов с лозунгом "Героям слава". Интернет буквально взорвался сотнями мемов о том, как могла бы выглядеть спецодежда наших спортсменов, если бы не было цензуры.

Ранее планировалось, что национальная сборная будет выступать на грядущем чемпионате Европы по футболу в особенной форме. Главным ее атрибутом должен был стать оберег, а также принт с очертанием единой страны. Кроме того, на спине футболки должна была виднеться надпись: "Слава Украине!", а с обратной стороны - "Героям слава!".

Однако на украинский патриотизм тут же отреагировал Российский футбольный союз, обратившись в УЕФА. В организации отметили, что лозунг "Слава Украине!" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 год, а слоган "Героям слава!" - в декабре 2020 года. Однако тогда в футбольном союзе не рассматривали связь между двумя фразами. Сейчас же после запроса РФ в УЕФА выделили "исторический и милитаристский подтекст" в сочетании этих двух фраз и украинская форма оказалась под запретом.

Теперь же украинцы в интернет-мемах предлагают свои варианты для нашей сборной. Кто-то высмеял реакцию россиян, написав, что хоть те якобы ничего не боятся, украинская форма их все же пугает. Другие добавили в фоторедакторах надписи "ПТН ПНХ" и "приделали" на карту Украины еще и часть России.

Некоторые пофантазировали и над формой российской сборной, которую украсили надписи об агрессии России в Украине, Сирии, Грузии, о заключении оппозиционера Алексея Навального и крушении рейса МН17, который сбила российская ракета над Донецкой областью.

"Телеграф" напоминает, что новая форма сборной Украины была представлена 6 июня. В России из-за этого началась массовая истерия пропагандистов. А вот известный российский комментатор Уткин из-за скандальной ситуации хочет увидеть матч Украина - Россия на Евро-2020.