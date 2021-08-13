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Пятница, 13-е – несчастливое число: Где истоки этих суеверий?

Пятница, 13-е – несчастливое число: Где истоки этих суеверий?
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф

Когда дело доходит до неудач, в западной культуре мало суеверий, столь же широко распространенных, как суеверие пятницы 13-го. Как, например, если черная кошка переходит дорогу или разбивается зеркало, то это может принести несчастье. Подобные верования глубоко укоренились в сознании людей, но при этом эти люди зачастую не могут объяснить, почему это так.

Недавняя статья на сайте агентства "CNN" рассказывает о том, что лежало у истоков современного суеверия. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

 Есть даже название, описывающее иррациональный страх свидания: параскевидекатриафобия - особая форма трискаидекафобии, боязни числа 13.

Хотя пятница, 13-е, может показаться редким явлением, наш григорианский календарь означает, что 13-е число любого месяца немного чаще приходится на пятницу, чем на любой другой день недели. Однако это не универсальное суеверие: в Греции и испаноязычных странах вторник 13 числа считается днем неудач, а в Италии пятница 17 числа вызывает страх.

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Однако в этом месяце в календаре всего один раз встречается пятница, 13 августа.

Зарождение суеверия

Как и многие суеверия, развивающиеся с течением времени и в разных культурах, трудно точно определить происхождение пятницы 13-го. Однако мы знаем, что и пятница, и число 13 считались несчастливыми в некоторых культурах на протяжении всей истории человечества. В своей книге "Необычное происхождение повседневных вещей" Чарльз Панати прослеживает концепцию проклятого числа в норвежской мифологии, когда Локи, бог озорства, проник на банкет в Валгаллу, доведя число присутствующих богов до 13. Обманутый Локи, слепой бог Ходр был обманом вынужден выстрелить в своего брата Бальдера, бога света, радости и добра, стрелой с наконечником из омелы, от чего тот мгновенно умер.

Панати объясняет, что суеверие распространилось из Скандинавии на юг по всей Европе, а к началу христианской эры прочно утвердилось в Средиземноморье. Именно здесь тревожная сила цифр была закреплена в рассказе о Тайной вечере, на которой присутствовали Иисус Христос и его ученики в Великий четверг. 13-й и самый печально известный прибывший гость, Иуда Искариот, был учеником, который предал Иисуса, что привело к его распятию в Страстную пятницу.

В библейской традиции концепция неудачных пятниц уходит корнями даже дальше, чем распятие: пятница считается днем, когда Адам и Ева вкусили запретный плод с Древа познания; день, когда Каин убил своего брата Авеля; день, когда был разрушен Храм Соломона; и день, когда Ноев ковчег отплыл во время Великого Потопа.

Пятница 13-е: суеверия и запреты "мистического" дня

Однако только в 19 веке пятница 13-е стала синонимом несчастья: как объясняет Стив Руд в "Путеводителе по суевериям Британии и Ирландии", комбинация пятницы и числа 13 - изобретение викторианской эпохи. В 1907 году публикация популярного романа Томаса У. Лоусона "Пятница, тринадцатое" захватила воображение рассказом о недобросовестном брокере, который воспользовался суевериями того времени, чтобы намеренно обрушить фондовый рынок.

Перенесемся в 1980-е, и убийца в хоккейной маске по имени Джейсон Вурхиз из "Пятница, 13-е" обеспечил себе известность. Затем появился роман Дэна Брауна "Код да Винчи" 2003 года, который помог популяризировать неверное утверждение о том, что суеверие возникло в результате арестов сотен членов ордена тамплиеров в пятницу, 13 октября 1307 года.

Альтернативная история

Учитывая массу обреченных на гибель преданий, можно было бы подумать, что пятница, 13-е, действительно зловещая. Однако если копнуть глубже, мы также обнаружим доказательства того, что и пятница, и число 13 долгое время считались предвестниками удачи. В языческие времена, например, считалось, что пятница имеет уникальную связь с божественным женским началом. Первую подсказку можно найти в названии дня недели Friday, которое происходит от древнеанглийского и означает "день Фригг". И королева Асгарда, и могущественная богиня неба в скандинавской мифологии Фригг (также известная как Фригга) ассоциировалась с любовью, браком и материнством.

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Фригг защищала дома и семьи, поддерживала общественный порядок и могла плести судьбу, как облака. Она также обладала искусством пророчества и могла даровать или убирать плодородие. С другой стороны, Фрейя, богиня любви, плодородия и войны, с которой часто отождествлялась Фригг, была наделена способностью творить магию, предсказывать будущее и определять, кто погибнет в битвах, и, как говорили, ездила на колеснице. запряжены двумя черными кошками. Этим богиням поклонялись по всей Европе, и из-за этих ассоциаций пятница считалась счастливым днем для брака у норвежцев и тевтонцев.

Между тем число 13 долгое время считалось знаменательным числом в дохристианских культурах и культурах поклонения богиням из-за его связи с количеством лунных и менструальных циклов, которые происходят в календарном году. В языческие времена ценилось плодородие, и творчество часто связывали с менструацией, плодородием и фазами луны.

Возьмем, к примеру, Венеру Лаусельскую, резьбу по известняку возрастом примерно 25 тыс лет, на которой изображена пышная женская фигура, которая одной рукой держит свой беременный живот, а в другой держит рог в форме полумесяца с 13 выемками. Многие ученые полагают, что фигурка могла представлять богиню плодородия в ритуале или церемонии, в то время как 13 строк обычно читаются как ссылка на лунный или менструальный цикл, которые символизируют женскую силу.

Переписывание репутации

Однако по мере того как христианство набирало силу в средние века, язычество вступало в противоречие с новой патриархальной верой. Мало того, что его лидеры возражали против поклонения многочисленным богам и богиням, но празднование пятницы, числа 13 и богинь, которые прославляли любовь, секс, плодородие, магию и удовольствие, считались нечестивыми.

Пятница 13: что нельзя делать в этот день

Однако эти божества были настолько почитаемы, что заставить людей отказаться от них оказалось настоящей проблемой. Но христианские власти упорно продолжали свою кампанию, называя как божеств, так и поклонявшихся им женщин ведьмами.

"Когда норвежские и германские племена обратились в христианство, Фригга была изгнана с позором на вершину горы и признана ведьмой", - пишет Панати. "Считалось, что каждую пятницу злобная богиня созывала собрание с одиннадцатью другими ведьмами и дьяволом - собрание тринадцати - и замышляла дурные повороты судьбы на предстоящую неделю".

Конечно, в наши дни пятница 13-го все еще не дает покоя западному воображению. Но с разговорами о той роли, которую женоненавистничество сыграло в том, чтобы заставить замолчать влиятельных женщин на протяжении всей истории, теперь в мейнстриме, возможно, рассказ об этом злополучном свидании и связанных с ним женских божествах вскоре может быть переписан.

Возможно, ситуация уже начала меняться: возьмем Тейлор Свифт, которая считает 13 своим счастливым числом и в начале своей карьеры часто выступала с числом, написанным на руке.

"Я родилась 13-го числа. Мне исполнилось 13 лет в пятницу 13-го. Мой первый альбом стал золотым за 13 недель. Моя первая песня № 1 имела 13-секундное вступление", - сказала она в интервью на "MTV" в 2009 году. "Каждый раз, когда я получала награду я либо сидела на 13-м месте, 13-м ряду, 13-й секции или ряду M, который является 13-й буквой. В принципе, когда в моей жизни встречается число 13, это хорошо".

При большем количестве таких одобрений удача, а не страх, вполне могла бы стать наследием пятницы 13-го числа.

 Ранее "Телеграф" писал о смешных суевериях и приметах у разных народов мира

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Суеверия, Пятница 13, истоки суеверий.
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