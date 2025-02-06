Камера не за все деньги: ТОП-5 бюджетных смартфонов для качественных фото

Забудьте о флагманах

Современный рынок смартфонов предлагает множество бюджетных моделей с достойными характеристиками. Несмотря на ограниченный бюджет, покупатели все чаще обращают внимание на качество камер в телефонах эконом-сегмента.

Производители учитывают тренд и оснащают даже недорогие модели мощными модулями для фотосъемки. "Телеграф" выяснил, какие смартфоны до 5000 гривен имеют самые лучшие камеры на начало 2025 года.

HMD Pulse Pro 8/256GB — 4999 грн

Флагман бюджетного сегмента получил двойную основную камеру на 50 Мп и мощную переднюю на 50 Мп для качественных селфи. Устройство работает на новейшей версии Android 14. Смартфон оснащен IPS-экраном с диагональю 6.56 дюйма и процессором Unisoc T606. Встроенная память 256 ГБ с возможностью разрешения до 256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

HMD Pulse Pro 6/128GB — 4713 грн

Смартфон оборудован двойной основной камерой 50 Мп + 2 Мп и фронтальной на 50 Мп. Имеет 6.56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612х720 пикселей. Работает на микропроцессоре Unisoc T606. Поддерживает работу 4G, Wi-Fi и NFC. Встроенная память 128 ГБ с возможностью разрешения до 256 ГБ. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает длительную автономную работу.

ZTE Blade A75 4/256GB — 4399 грн

Модель оснащена мощной двойной камерой с двумя модулями по 50 Мп и фронтальной на 8 Мп. Работает на процессоре Unisoc Tiger T606 с частотой 1.6 ГГц. Имеет 6.56-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612×720 пикселей. Встроенная память 256 ГБ. Работает на Android 13 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Samsung Galaxy A06 4/128GB — 4599 грн

Модель оборудована двойной основной камерой 50 Мп + 2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Работает на основе процессора MediaTek Helio G85 с частотой 2.3 ГГц. Устройство имеет 6.7-дюймовый экран PLS с разрешением 1600x720 пикселей. Поддерживает расширение памяти до 1 ТВ. Работает на Android 13 и имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Poco C75 6/128GB — 4499 грн

Смартфон получил основную камеру на 50 Мп с поддержкой искусственного интеллекта и переднюю на 13 Мп. Оснащен большим 6.88-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1640x720 пикселей. Работает на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra. Имеет 128 ГБ встроенной памяти с возможностью разрешения до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5160 мАч и Android 14 на борту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ТОП-3 телефонах с хорошей памятью до 5 тысяч гривен. Такие смартфоны работают быстро и не тормозят.