Камера не за всі гроші: ТОП-5 бюджетних смартфонів для якісних фото

Забудьте про флагмани

Сучасний ринок смартфонів пропонує чимало бюджетних моделей з достойними характеристиками. Попри обмежений бюджет, покупці все частіше звертають увагу на якість камер у телефонах економ-сегменту.

Виробники враховують цей тренд та оснащують навіть недорогі моделі потужними модулями для фотозйомки. "Телеграф" з'ясував, які смартфони до 5000 гривень мають найкращі камери станом на початок 2025 року.

HMD Pulse Pro 8/256GB — 4999 грн

Флагман бюджетного сегменту отримав подвійну основну камеру на 50 Мп та потужну фронтальну на 50 Мп для якісних селфі. Пристрій працює на найновішій версії Android 14. Смартфон оснащений IPS-екраном з діагоналлю 6.56 дюйма та процесором Unisoc T606. Вбудована пам'ять 256 ГБ з можливістю розширення до 256 ГБ. Ємність акумулятора становить 5000 мА·год.

HMD Pulse Pro 6/128GB — 4713 грн

Смартфон оснащений подвійною основною камерою 50 Мп + 2 Мп та фронтальною на 50 Мп. Має 6.56-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1612х720 пікселів. Працює на процесорі Unisoc T606. Підтримує роботу 4G, Wi-Fi та NFC. Вбудована пам'ять 128 ГБ з можливістю розширення до 256 ГБ. Акумулятор на 5000 мА·год забезпечує тривалу автономну роботу.

ZTE Blade A75 4/256GB — 4399 грн

Модель оснащена потужною подвійною основною камерою з двома модулями по 50 Мп та фронтальною на 8 Мп. Працює на процесорі Unisoc Tiger T606 з частотою 1.6 ГГц. Має 6.56-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1612x720 пікселів. Вбудована пам'ять 256 ГБ. Працює на Android 13 та оснащений акумулятором ємністю 5000 мА·год.

Samsung Galaxy A06 4/128GB — 4599 грн

Модель оснащена подвійною основною камерою 50 Мп + 2 Мп та фронтальною на 8 Мп. Працює на базі процесора MediaTek Helio G85 з частотою 2.3 ГГц. Пристрій має 6.7-дюймовий PLS-екран з роздільною здатністю 1600x720 пікселів. Підтримує розширення пам'яті до 1 ТБ. Працює на Android 13 та має акумулятор ємністю 5000 мА·год.

Poco C75 6/128GB — 4499 грн

Смартфон отримав основну камеру на 50 Мп з підтримкою штучного інтелекту та фронтальну на 13 Мп. Оснащений великим 6.88-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1640x720 пікселів. Працює на процесорі MediaTek Helio G81 Ultra. Має 128 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 1 ТБ. Акумулятор ємністю 5160 мА·год та Android 14 на борту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ТОП-3 телефони з гарною пам'яттю до 5 тисяч гривень. Такі смартфони працюють швидко та не гальмують.