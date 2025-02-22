Недорогие и функциональные – три смартфона до 5 тыс. грн, которые идеально подойдут школьникам

Есть из чего выбирать

Телефон с достойными характеристиками можно приобрести по умеренной цене. Выбирая гаджет для школьника важно, чтобы у него было приличное время автономной работы, он был удобным и недорогим.

"Телеграф" собрал три модели, которые станут оптимальным выбором для школьника. Такие телефоны подойдут и для обучения и для развлечений.

Samsung Galaxy A06 — 4 599 гривен

Бюджетный телефон с отличной автономностью, которую обеспечивает батарея на 5 000 мАч, которой хватает на полтора-два дня работы. Это важно, что ребенок всегда был на связи. Рифленая текстура на задней крышке помогает крепче держать телефон и не допустить падения. Большой 6,7-дюймовый экран, двойная основная камера: 50 Мп + 2 Мп и фронтальная 8 Мп. Samsung Galaxy A06 оборудован двумя слотами для SIM-карт формата Nano-SIM.

Infinix HOT 50i — 4 899 гривен

Infinix HOT 50i оснащен экраном на 6,7 дюйма с разрешением HD+, который отлично подходит для просмотра видео. Аккумулятор 5000 мАч – его хватит на целый день. Есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Две камеры – основная – 48 Мп и фронтальная – 8 Мп. Infinix HOT 50i оснащен современными функциями: стереодинамиками с "Громкостью 300%" и 48 Мп камерой Sony IMX582, что делает его хорошим выбором для ищущих современный смартфон по доступной цене.

Xiaomi Redmi 12 5G — 4 999 гривен

Большой экран, батарея на 5 000 мАч, двойная основная камера: 50 Мп+2 Мп, фронтальная 8 Мп, 128 ГБ встроенной памяти делают смартфон хорошим выбором для школьников. Среди преимуществ также поддержка 5G и качественный дисплей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех смартфонах с хорошей памятью до 6000 тысяч гривен. Все модели предлагают гораздо больше памяти, чем стандартные бюджетные смартфоны.