Недорогі та функціональні - три смартфони до 5 тис. грн, які ідеально підійдуть школярам

Є з чого вибирати

Телефон з гідними характеристиками можна купити за помірною ціною. Обираючи гаджет для школяра важливо, щоб він мав пристойний час автономної роботи, був зручним та недорогим.

"Телеграф" зібрав три моделі, які стануть оптимальним вибором для школяра. Такі телефони стануть в пригоді й для навчання й для розваг.

Samsung Galaxy A06 — 4 599 гривень

Бюджетний телефон з чудовою автономністю, яку забезпечує батарея на 5 000 мАг, якої вистачає на півтора-два дні роботи. Це важливо, що дитина завжди була на зв'язку. Рифлена текстура на задній кришці допомагає міцніше тримати телефон та не допустити падіння. Великий 6,7-дюймовий екран, подвійна основна камера: 50 Мп + 2 Мп, та фронтальна 8 Мп. Samsung Galaxy A06 обладнаний двома слотами для SIM-карток формату Nano-SIM.

Infinix HOT 50i — 4 899 гривень

Infinix HOT 50i оснащений екраном на 6,7 дюйми з роздільною здатністю HD+, який чудово підходить для перегляду відео. Акумулятор 5000 мАг – його вистачить на цілий день. Є підтримка швидкого заряджання на 18 Вт. Дві камери — основна — 48 Мп і фронтальна — 8 Мп. Infinix HOT 50i оснащений сучасними функціями: стереодинаміками з "Гучністю 300%" і 48 Мп камерою Sony IMX582, що робить його хорошим вибором для тих, хто шукає сучасний смартфон за доступною ціною.

Xiaomi Redmi 12 5G — 4 999 гривень

Великий екран, батарея на 5 000 мАг, подвійна основна камера: 50 Мп + 2 Мп, фронтальна 8 Мп, 128 ГБ вбудованої пам’яті роблять смартфон хорошим вибором для школярів. Серед переваг також підтримка 5G та пристойний дисплей.

Раніше "Телеграф" розповідав про три смартфони з хорошою памʼяттю до 6000 тисяч гривень. Всі моделі пропонують значно більше пам'яті, ніж стандартні бюджетні смартфони.