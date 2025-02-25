ТОП-3 смартфона с мощным аккумулятором до 6000 гривен – всегда будете на связи

Выбор есть

Телефон с мощной батареей по цене до 6 тысяч гривен купить вполне реально. Для украинцев сейчас, как никогда, важно всегда быть на связи с близкими, поэтому нужен смартфон с высокой автономностью.

"Телеграф" рассказывает о популярных в Украине смартфонах с батареей от 5000 мАч, которые можно купить по цене до 6 тысяч гривен. Такого аккумулятора хватает в среднем на 16-42 часа работы.

Xiaomi Redmi Note 12S — 5 999 гривен

Мощный аккумулятор 5000 мАч обеспечивает много часов непрерывной работы. Можно общаться и смотреть видео, играть, читать и фотографировать, не опасаясь, что телефон сядет посреди дня. Также смартфон оснащен быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Кроме того среди преимуществ – система камер с основным модулем 108 Мп.

Nubia V60 — 4 999 гривен

Мощный аккумулятор на 5000 мАч позволяет пользоваться смартфоном длительное время без необходимости подзарядки – будь то в пути, на отдыхе или когда нет света. С таким емким источником питания вы сможете наслаждаться музыкой около 95 часов, проводить до 36 часов в телефонных разговорах или играть в онлайн игры в течение 12 часов. При этом благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт устройство быстро восстановит энергию.

Infinix HOT 50 — 5 999 гривен

Оснащен аккумулятором на 5000 мА*ч, срок службы которого, как заявляет производитель, составляет не менее четырех лет. Батарея обеспечивает длительное время автономной работы, Infinix HOT 50 отлично справляется с ежедневными задачами и быстро пополняет энергию зарядкой FastCharge 18 Вт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех смартфонах до 5 тысяч грн, которые идеально подойдут школьникам. Выбирая гаджет для ребенка важно, чтобы у него было приличное время автономной работы, было удобным и недорогим.