ТОП-3 смартфони з потужним акумулятором до 6000 гривень - завжди будете на зв'язку

Вибір є

Телефон з потужною батареєю за ціною до 6 тисяч гривень купити цілком реально. Для українців зараз як ніколи важливо завжди бути на зв'язку з близькими, тому потрібний смартфон з високою автономністю.

"Телеграф" розповідає про найпопулярніші в Україні смартфони з батареєю від 5000 мА*год, які можна купити за ціною до 6 тисяч гривень. Такого акумулятора вистачає в середньому на 16-42 години роботи.

Xiaomi Redmi Note 12S — 5999 гривень

Потужний акумулятор 5000 мА*год забезпечує багато годин безперервної роботи. Можна спілкуватися та дивитися відео, грати, читати та фотографувати, не побоючись, що телефон сяде посеред дня. Також смартфон обладнано швидкою зарядкою потужністю 33 Вт. Також серед переваг — система камер з основним модулем 108 Мп.

Nubia V60 — 4 999 гривень

Потужний акумулятор на 5000 мА*год дозволяє користуватись смартфоном тривалий час без необхідності підзарядки – чи то в дорозі, на відпочинку, або коли немає світла. З таким ємним джерелом живлення ви зможете насолоджуватись музикою близько 95 годин, проводити до 36 годин у телефонних розмовах або грати в онлайн-ігри протягом 12 годин. При цьому завдяки підтримці швидкої зарядки потужністю 22.5 Вт ваш пристрій швидко відновить енергію.

Infinix HOT 50 — 5 999 гривень

Оснащений акумулятором на 5000 мА*г, термін служби якого, як заявляє виробник, становить щонайменше чотири роки. Батарея забезпечує тривалий час автономної роботи, Infinix HOT 50 відмінно справляється зі щоденними завданнями і швидко заповнює енергію зарядкою FastCharge 18 Вт.

Раніше "Телеграф" розповідав про три смартфони до 5 тисяч грн, які ідеально підійдуть школярам. Обираючи гаджет для дитини важливо, щоб він мав пристойний час автономної роботи, був зручним та недорогим.