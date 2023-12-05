Как не испортить сюрприз на Николая: 10 советов, чтобы положить подарок под подушку незаметно

Эти 10 советов позволят вам подготовиться к николайской ночи и сделать утро для ребенка волшебным

Праздник Николая в этом году будет отмечен также и 6 декабря по современному календарю. У этой даты есть свои известные обряды и традиции. Одним из самых ярких моментов зимы тот, когда на Николая под подушкой неожиданно появляется желанный подарок. Но как же сделать это так, чтобы не разбудить малышей? Есть полезные советы, которые позволят вам выполнить свою миссию в николайскую ночь — максимально незаметно.

Планируйте все раньше времени. Подумайте, где лучше хранить подарок, чтобы он был под рукой, но не в поле зрения ребенка. Идеальным вариантом может быть ваша спальня или шкаф.

Лучшее время для "операции" — глубокая ночь, когда ребенок уже давно спит. Обычно это 2-3 часа после того, как она легла спать.

Перед тем как входить в комнату, снимите обувь. Двигайтесь максимально осторожно и тихо. Если пол скрипит, попытайтесь запомнить "безопасные" места, чтобы ступать только там.

Положите подарок под подушку лёгкими, но уверенными движениями. Старайтесь не касаться самой подушки, чтобы не вызвать чувство движения у спящего ребенка.

Если подарок велик, попробуйте сначала подложить под подушку что-то небольшое, а затем заменить его на подарок. Так ребенок не почувствует внезапных изменений.

Если вы боитесь, что все равно разбудите ребенка, положите подарок рядом с кроватью или в другое место, где он его точно найдет утром.

Перед праздником попробуйте потренироваться. Вы можете попытаться положить под подушку что-то не столь важное, чтобы увидеть, насколько вам удастся это сделать незаметно.

Помните, что самое главное в этой задаче – это любовь и забота, которые вы вкладываете в этот маленький поступок. Даже если ваша миссия не удастся на все 100%, радость и счастье в глазах ребенка, когда он найдет свой подарок, стоит этого.

Напомним, что дух праздника можно сделать еще ярче, если приготовить яркую выпечку по этому рецепту. Ваш ребенок обязательно оценит этот десерт на Николая. Добавим, что в Полтаве святой Николай устроил поразительное появление и прилетел в свою резиденцию на вертолете.