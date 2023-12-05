Як не зіпсувати сюрприз на Миколая: 10 порад, щоб покласти подарунок під подушку непомітно

Ці 10 порад дозволять вам підготуватися до миколайської ночі і зробити ранок для дитини чарівним

Свято Миколає цього року відзначатимуть також і 6 грудня за сучасним календарем. У цієї дати є свої відомі обряди та традиції. Одним із найяскравіших моментів зими є той, коли на Миколая під подушкою зненацька з'являється бажаний подарунок. Але як же зробити це так, щоб не розбудити малечу? Існують корисні поради, що дозволять вам виконати свою місію у миколайську ніч — максимально непомітно.

Плануйте все завчасно. Подумайте, де краще зберігати подарунок, щоб він був під рукою, але не в полі зору дитини. Ідеальним варіантом може бути ваша спальня чи шафа.

Найкращий час для "операції" — глибока ніч, коли дитина вже давно спить. Зазвичай, це 2-3 години після того, як вона лягла спати.

Перед тим, як входити в кімнату, зніміть взуття. Рухайтеся максимально обережно і тихо. Якщо підлога скрипить, спробуйте запам'ятати "безпечні" місця, щоб ступати тільки там.

Покладіть подарунок під подушку легкими, але впевненими рухами. Намагайтеся не торкатися самої подушки, щоб не викликати відчуття руху у сплячої дитини.

Якщо подарунок великий, спробуйте спочатку підкласти під подушку щось невелике, а потім замінити його на подарунок. Так дитина не відчує раптових змін.

Якщо ви боїтеся, що все одно розбудите дитину, покладіть подарунок поруч з ліжком або в інше місце, де вона його точно знайде вранці.

Перед святом спробуйте потренуватися. Ви можете спробувати покласти під подушку щось не дуже важливе, щоб побачити, наскільки вам вдасться це зробити непомітно.

Пам'ятайте, що найголовніше у цій задачі — це любов та турбота, які ви вкладаєте у цей маленький вчинок. Навіть якщо ваша місія не вдасться на всі 100%, радість і щастя в очах дитини, коли вона знайде свій подарунок, варте цього.

Нагадаємо, що дух свята можна зробити ще яскравішим, якщо приготувати яскраву випічку за цим рецептом. Ваша дитина обов'язково оцінить цей десерт на Миколая. Додамо, що у Полтаві святий Миколай влаштував вражаючу появу і прилетів у свою резиденцію на гвинтокрилі.