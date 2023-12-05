Діти мають його побачити: святий Миколай прилетів на гвинтокрилі в оновлену резиденцію в Полтаві (фото)

Цей святий Миколай допомагає не тільки дітям, а й ЗСУ

Біля Свято-Успенського кафедрального собору в Полтаві, поряд з яким ось уже дев’ять років стоїть ошатний дерев’яний будиночок Святого Миколая, буквально за одну ніч виросла величенька скляна прибудова. Оце так справжнє передріздвяне диво!

Тож Святий Миколай — покровитель дітей, мандрівників, пекарів та моряків — прибув цього року в оновлену, просто таки казкову резиденцію. Каже, прилетів на гвинтокрилі, завдяки нашим славним Збройним Силам.

А поряд нього стоїть і усміхається авторка цього дива – невгамовна волонтерка, керівниця громадської організації "Полтавський батальйон небайдужих" Наталія Гранчак. Це саме вона дев’ять років тому втілила ідею з будиночком Святого Миколая. З початком широкомасштабної війни він став "Благокавою", де "Полтавський батальйон небайдужих" торгує кавою й крафтовими смаколиками, а всю виручку передає на потреби захисників.

Пані Наталя давно виношувала мрію розширити простір – щоб кав’ярня мала власний зал, де можна було б поставити столики (там поміщається лише барна стійка). Завдання перед нею стояло непросте: зберегти і резиденцію Миколая і "Благокаву", щоб не припиняти фінансових зборів. І їй це вдалося! Та ще й неабияк здивувати цим полтавців! Бо все було зроблено за одну ніч. І саме це стало сюрпризом.

Насправді рішення було простим — прорубати двері в задній стіні будиночку і зробити перехід у добудову.

— Ми з командою майстрів В’ячеслава Федія монтували прибудову всю ніч. Завершили робити стелю о 9:15. Помили і розставили меблі та декор, які принесли з дому. І об 11:20 Миколай прийшов приймати діток, — коротко розповіла Наталія Гранчак.

За традицією, Святий Миколай найпершими обдарував вихованців вокально-хорової студії народного співу під керівництвом Аліни Зінченко "Домінус". Юні артисти заспівали йому с соборі обрядових пісень.

"Я отримую так багато листів від діток, що навіть не встигаю їх перечитувати, — зізнався їм святий покровитель. — Вони не просять у мене подарунків. Просять Перемоги і миру. Головні бажання — щоб батьки були вдома, щоб навчання в школах проходило без сирен і тривог, щоб повернутися до рідних домівок, щоб можна було знову планувати поїздки до моря…".

У роль Святого Миколая органічно вжився переселенець з Харкова Роман Сагайдачний, фотограф за професією. З перших днів війни молодий чоловік волонтерив біля собору, роздавав одяг та хліб іншим переселенцям. Пан Роман дуже любить діток, з будь-ким знайде ними спільну мову і вони до нього тягнуться: розповідають, якими чемними були протягом року, розказують віршики. Ну, а він обдаровує їх подарунками.

"Полтавський батальйон небайдужих" має давніх й надійних партнерів серед бізнесменів, які влаштовують дітям свято. До цього дня вони закуповують багато солодощів та мандаринів і передають їх у собор. Тут з них фасують подарункові набори, які Святий Миколай щедро роздає дітлахам, котрі до нього навідуються. Традиційно спонсорами свята є директори магазинів "Аврора", "Юліс", компанії "Консорт", "Юнітрейд", підприємство з виробництва шкарпеток Premier Socks.

За словами Наталії Гранчак, щороку 2—3 тисячі маленьких полтавців отримують такі подарунки.

— Зазвичай батьки просять Миколая подарувати своїм дітям дорожчі речі, про які ті мріють, — продовжує пані Наталія. – Тому заздалегідь приносять саме їх, щоб доказати малечі, що мрії здійснюються. Іноді навіть підлітки років 12-13 щиро вірять у цю передріздвяну казку.

— Миколаю можна приносити печиво, шоколадні цукерки, льодяники, зефір, вафлі, мандарини, апельсини. У великих кількостях, — підказує дорослим Наталія Гранчак. — Учіть малечу не тільки брати подарунки, а й самим дарувати. Миколай поділиться ними з тими, хто переживає скруту, хто знаходиться в інтернатах чи хворіє. Також можете підтримати нас, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку 4731185604500063 (Бубнюк В.Л.).

Керівниця "Полтавського батальйону небайдужих" сподівається, що чим більше дітей батьки приводитимуть до будиночка Святого Миколая, тим більше "Благокава" залучить донатів на потреби захисників.

А тим часом полтавці із захватом обговорюють новину. "Який простір!!! Наче у казці, а якщо й сніг за вікном буде, то взагалі, як у кіно". "Боже, честь і хвала вашому ентузіазму і завзяттю! А ми сьогодні прийшли, і ніхто не розуміє, звідки взялася та простора прибудова!", "Ми щасливі, а Миколай ще більше, бо все було зроблено для нього і для маленьких полтавців всього за одну ніч", — залишають люди відгуки у фейсбуці під новиною.

5-10 грудня Миколай знаходитиметься у своїй резиденції з 12:00 до 18:00 години. Далі, до 6 січня, по суботах та неділях.

Фото — Наталії Гранчак

Довідка. З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий церковний календар. Тож тепер майже всі головні свята ми відзначаємо з більшістю християн світу, на два тижні раніше, ніж було досі.

Святий Миколай віднині прибуватиме до нас 6 грудня. Більшість дорослих, які стояли з дітками в черзі до будиночку Святого Миколая, говорили, що поки не сприймають перенесення церковних свят на більш ранній період, але не проти святкувати їх по двічі в рік…