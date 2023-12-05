Дети должны его увидеть: святой Николай прилетел на вертолете в обновленную резиденцию в Полтаве (фото)

Этот святой Николай помогает не только детям, но и ВСУ

Возле Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве, рядом с которым вот уже девять лет стоит нарядный деревянный домик Святого Николая, буквально за одну ночь выросла большая стеклянная пристройка. Вот так настоящее предрождественское чудо!

Поэтому Святой Николай — покровитель детей, путешественников, пекарей и моряков — прибыл в этом году в обновленную, просто сказочную резиденцию. Говорит, прилетел на вертолете, благодаря нашим славным Вооруженным Силам.

А рядом с ним стоит и улыбается автор этого чуда – неуемная волонтер, руководитель общественной организации "Полтавский батальон небезразличных" Наталья Гранчак. Именно она девять лет назад воплотила идею с резиденцией Святого Николая. С началом широкомасштабной войны он стал "Благокавой", где "Полтавский батальон неравнодушных" торгует кофе и крафтовыми вкусностями, а всю выручку передает на нужды защитников.

Наталья давно вынашивала мечту расширить пространство – чтобы кофейня имела собственный зал, где можно было бы поставить столики (там помещается только барная стойка). Задача перед ней стояла непростая: сохранить и резиденцию Николая и "Благокаву", чтобы не прекращать финансовое собрание. И ей это удалось! Да еще и удивить этим полтавчан! Ибо все было сделано за одну ночь. И именно это стало сюрпризом.

На самом деле решение было простым – прорубить дверь в задней стене домика и сделать переход в достройку.

– Мы с командой мастеров Вячеслава Федия монтировали пристройку всю ночь. Закончили делать потолок в 9:15. Вымыли и расставили мебель и декор, которые принесли из дома. И в 11:20 Николай пришел принимать детей, — коротко рассказала Наталья Гранчак.

По традиции, Святой Николай первым одарил воспитанников вокально-хоровой студии народного пения под руководством Алины Зинченко "Доминус". Юные артисты спели ему в соборе обрядовых песен.

"Я получаю так много писем от детей, что даже не успеваю их перечитывать, - признался им святой покровитель. — Они не просят у меня подарков. Просят Победы и мира. Главные желания — чтобы родители были дома, чтобы обучение в школах проходило без сирен и тревог, чтобы вернуться в родные дома, чтобы можно было снова планировать поездки к морю…".

В роль Святого Николая органично вжился переселенец из Харькова Роман Сагайдачный, фотограф по профессии. С первых дней войны молодой человек волонтерил у собора, раздавал одежду и хлеб другим переселенцам. Пан Роман очень любит детей, с кем угодно найдет общий язык и они к нему тянутся: рассказывают, какими вежливыми были в течение года, рассказывают стишки. Ну а он одаривает их подарками.

"Полтавский батальон неравнодушных" имеет давних и надежных партнеров среди бизнесменов, устраивающих детям праздник. По сей день они закупают много сладостей и мандаринов и передают его в собор. Здесь из них фасуют подарочные наборы, которые Святой Николай щедро раздает ребятам, которые к нему наведываются. Традиционно спонсорами праздника являются директора магазинов "Аврора", "Юлис", компании "Консорт", "Юнитрейд", предприятие по производству носков Premier Socks.

По словам Натальи Гранчак, каждый год 2—3 тысячи маленьких полтавчан получают такие подарки.

— Обычно родители просят Николая подарить своим детям более дорогие вещи, о которых те мечтают, — продолжает Наталья. – Поэтому заранее приносят именно их, чтобы доказать малышам, что мечты сбываются. Иногда даже подростки лет 12-13 искренне верят в эту рождественскую сказку.

— Николаю можно приносить печенье, шоколадные конфеты, леденцы, зефир, вафли, мандарины, апельсины. В больших количествах, – подсказывает взрослым Наталья Гранчак. — Учите малышей не только брать подарки, но и самим дарить. Николай поделится ими с теми, кто переживает затруднения, кто находится в интернатах или болеет. Также можете поддержать нас, перечислив средства на карту ПриватБанка 4731185604500063 (Бубнюк В.Л.).

Руководитель "Полтавского батальона неравнодушных" надеется, что чем больше детей родители будут приводить в дом Святого Николая, тем больше "Благокава" привлечет донатов на нужды защитников.

А между тем полтавчане с восторгом обсуждают новость. "Какое пространство!!! Как в сказке, а если и снег за окном будет, то вообще, как в кино". "Боже, честь и хвала вашему энтузиазму и рвению! А мы сегодня пришли, и никто не понимает, откуда взялась та просторная пристройка!", "Мы счастливы, а Николай еще больше, потому что все было сделано для него и для маленьких полтавчан всего за одну ночь", — оставляют люди отзывы в фейсбуке под новостью.

5-10 декабря Николай будет находиться в своей резиденции с 12:00 до 18:00. Далее, до 6 января, по субботам и воскресеньям.

Фото — Натальи Гранчак

Справка. С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь. Теперь почти все главные праздники мы отмечаем с большинством христиан мира, на две недели раньше, чем было до сих пор.

Святой Николай отныне будет прибывать к нам 6 декабря. Большинство взрослых, стоявших с детьми в очереди в домик Святого Николая, говорили, что пока не воспринимают перенос церковных праздников на более ранний период, но не прочь праздновать их по два раза в год…