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Дети должны его увидеть: святой Николай прилетел на вертолете в обновленную резиденцию в Полтаве (фото)

Автор
Анна Волкова Анна Волкова
Дата публикации
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Автор
В Полтаве заработала обновленная резиденция святого Николая Новость обновлена 05 декабря 2023, 10:11
В Полтаве заработала обновленная резиденция святого Николая. Фото Коллаж, "Телеграф"

Этот святой Николай помогает не только детям, но и ВСУ

Возле Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве, рядом с которым вот уже девять лет стоит нарядный деревянный домик Святого Николая, буквально за одну ночь выросла большая стеклянная пристройка. Вот так настоящее предрождественское чудо!

Поэтому Святой Николай — покровитель детей, путешественников, пекарей и моряков — прибыл в этом году в обновленную, просто сказочную резиденцию. Говорит, прилетел на вертолете, благодаря нашим славным Вооруженным Силам.

А рядом с ним стоит и улыбается автор этого чуда – неуемная волонтер, руководитель общественной организации "Полтавский батальон небезразличных" Наталья Гранчак. Именно она девять лет назад воплотила идею с резиденцией Святого Николая. С началом широкомасштабной войны он стал "Благокавой", где "Полтавский батальон неравнодушных" торгует кофе и крафтовыми вкусностями, а всю выручку передает на нужды защитников.

Наталья давно вынашивала мечту расширить пространство – чтобы кофейня имела собственный зал, где можно было бы поставить столики (там помещается только барная стойка). Задача перед ней стояла непростая: сохранить и резиденцию Николая и "Благокаву", чтобы не прекращать финансовое собрание. И ей это удалось! Да еще и удивить этим полтавчан! Ибо все было сделано за одну ночь. И именно это стало сюрпризом.

Резиденция святого Николая в Полтаве декабрь 2023

На самом деле решение было простым – прорубить дверь в задней стене домика и сделать переход в достройку.

– Мы с командой мастеров Вячеслава Федия монтировали пристройку всю ночь. Закончили делать потолок в 9:15. Вымыли и расставили мебель и декор, которые принесли из дома. И в 11:20 Николай пришел принимать детей, — коротко рассказала Наталья Гранчак.

Резиденция святого Николая в Полтаве декабрь 2023

По традиции, Святой Николай первым одарил воспитанников вокально-хоровой студии народного пения под руководством Алины Зинченко "Доминус". Юные артисты спели ему в соборе обрядовых песен.

Резиденция святого Николая в Полтаве декабрь 2023

"Я получаю так много писем от детей, что даже не успеваю их перечитывать, - признался им святой покровитель. — Они не просят у меня подарков. Просят Победы и мира. Главные желания — чтобы родители были дома, чтобы обучение в школах проходило без сирен и тревог, чтобы вернуться в родные дома, чтобы можно было снова планировать поездки к морю…".

В роль Святого Николая органично вжился переселенец из Харькова Роман Сагайдачный, фотограф по профессии. С первых дней войны молодой человек волонтерил у собора, раздавал одежду и хлеб другим переселенцам. Пан Роман очень любит детей, с кем угодно найдет общий язык и они к нему тянутся: рассказывают, какими вежливыми были в течение года, рассказывают стишки. Ну а он одаривает их подарками.

Роман Сагайдачный — святой Николай в Полтаве 2023

"Полтавский батальон неравнодушных" имеет давних и надежных партнеров среди бизнесменов, устраивающих детям праздник. По сей день они закупают много сладостей и мандаринов и передают его в собор. Здесь из них фасуют подарочные наборы, которые Святой Николай щедро раздает ребятам, которые к нему наведываются. Традиционно спонсорами праздника являются директора магазинов "Аврора", "Юлис", компании "Консорт", "Юнитрейд", предприятие по производству носков Premier Socks.

Святой Николай радует детей в Полтаве декабрь 2023

По словам Натальи Гранчак, каждый год 2—3 тысячи маленьких полтавчан получают такие подарки.

— Обычно родители просят Николая подарить своим детям более дорогие вещи, о которых те мечтают, — продолжает Наталья. – Поэтому заранее приносят именно их, чтобы доказать малышам, что мечты сбываются. Иногда даже подростки лет 12-13 искренне верят в эту рождественскую сказку.

Святой Николай радует детей в Полтаве декабрь 2023

— Николаю можно приносить печенье, шоколадные конфеты, леденцы, зефир, вафли, мандарины, апельсины. В больших количествах, – подсказывает взрослым Наталья Гранчак. — Учите малышей не только брать подарки, но и самим дарить. Николай поделится ими с теми, кто переживает затруднения, кто находится в интернатах или болеет. Также можете поддержать нас, перечислив средства на карту ПриватБанка 4731185604500063 (Бубнюк В.Л.).

Руководитель "Полтавского батальона неравнодушных" надеется, что чем больше детей родители будут приводить в дом Святого Николая, тем больше "Благокава" привлечет донатов на нужды защитников.

А между тем полтавчане с восторгом обсуждают новость. "Какое пространство!!! Как в сказке, а если и снег за окном будет, то вообще, как в кино". "Боже, честь и хвала вашему энтузиазму и рвению! А мы сегодня пришли, и никто не понимает, откуда взялась та просторная пристройка!", "Мы счастливы, а Николай еще больше, потому что все было сделано для него и для маленьких полтавчан всего за одну ночь", — оставляют люди отзывы в фейсбуке под новостью.

Резиденция святого Николая Полтава 2023

5-10 декабря Николай будет находиться в своей резиденции с 12:00 до 18:00. Далее, до 6 января, по субботам и воскресеньям.

Фото — Натальи Гранчак

Справка. С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый церковный календарь. Теперь почти все главные праздники мы отмечаем с большинством христиан мира, на две недели раньше, чем было до сих пор.

Святой Николай отныне будет прибывать к нам 6 декабря. Большинство взрослых, стоявших с детьми в очереди в домик Святого Николая, говорили, что пока не воспринимают перенос церковных праздников на более ранний период, но не прочь праздновать их по два раза в год…

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#Волонтеры #Дети #Полтава #День Святого Николая