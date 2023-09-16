Волонтерский кофе под кафедральным собором: как в Полтаве "варят" деньги для ВСУ

В Полтаве успешно действует уникальный социальный бизнес, за поддержкой которого военные подразделения выстраиваются в очередь

Можно ли до 44 лет не пить кофе, а потом запустить успешное кафе?

– Можно! — улыбается глава общественной организации "Полтавский батальон неравнодушных" Наталья Гранчак, отхлебывая горячий айриш из прозрачной чашки. — Я никогда раньше не пила кофе, пока не начали падать пожертвования на ВСУ. Да и сейчас пью не больше одной чашки в день. Изредка две. Ведь чтобы двигаться вперед и понимать, на каком уровне мы сейчас, нужно знать вкус и цену кофе в уличных заведениях быстрого питания.

Как "варить" средства на ВСУ

Десять утра. Наталья назначила встречу на летней площадке кафе "Благокава" под стеной главного православного храма Полтавы — Свято-Успенского кафедрального собора ПЦУ. Через пешеходную дорожку – деревянный домик, многим известный как местная резиденция святого Николая. В нем "Полтавский батальон неравнодушных" с 2015 года устраивает детишкам рождественско-новогодние праздники. Они продолжаются ровно месяц, а остальное время в принадлежащем храму домике проводили благотворительные мероприятия, где продавали патриотические сувениры.

"Благокава" разместилась в домике святого Николая рядом со Свято-Успенским кафедральным собором в Полтаве

– Это было крайне неэффективное использование этих 20 квадратных метров, – продолжает моя собеседница. — Выручку от сувенирной продукции мы направляли на социальные нужды города, в больницы, на организацию детских лагерей… К сожалению, это не были большие деньги. Ведь сколько люди могли покупать сувениры? Это ведь не еда, которая нужна каждый день. Я раздумывала над открытием здесь социальной кофейни два или три года. Решились же на этот шаг в конце апреля прошлого года, когда пожертвования на ВСУ начали резко уменьшаться. Откладывать дальше запуск предприятия, которое давало бы нам стабильный доход в будущем, чтобы мы могли направлять стопроцентно полученные средства для нужд защитников, было уже некуда.

Наталья Гранчак: "Сумма сбора на нужды бойцов растет на сумму стоимости выпитого кофе"

Запускать проект, признается Наталья, было страшно, потому что с бизнесом она никогда не дружила. Одно дело — организовать благотворительные мероприятия или просить деньги на благотворительность и распределить их между нуждающимися, а другое — наладить предпринимательство и заниматься им на постоянной основе.

Вначале помогли известные полтавские предприниматели Анатолий Быстрай и Инна Литовченко. Интерьер кофейни – это их рук дело. А столешницей барной стойки в "Благокаве" до сих пор служит дверцы от шкафа, которые Анатолий принес из дому.

— Кофемолку и кофейную машину мы взяли сначала в аренду, купили качественный зерновой кофе, пригласили на работу барист и в начале мая прошлого года запустились, — рассказывает Наталья. — Наша активная волонтер еще с 2014 года, в прошлом журналистка Инна Якобенко, предложила добавить в меню домашнее печенье, и мы обратились к полтавкам с просьбой выпекать дома сладости по семейным рецептам и приносить их на реализацию. За месяц благотворительной акции "Мамино печенье" удалось собрать 90 тысяч гривен. На них купили немецкий автомобиль и передали землякам на передовую. Это вселило в нас надежду. Но у нас не было холодильной витрины, чтобы хранить продукцию. Поэтому впервые за годы войны на свой день рождения я попросила друзей скинуться не на нужды военных, а для витрины-холодильника в кафе.

Инна Якобенко ежедневно привозит в кафе свежую выпечку

Давние партнеры Наталии по волонтерской деятельности из Берлина были изумлены, когда она попросила у них в подарок 5500 евро, чтобы приобрести не автомобиль для фронта, а… собственную профессиональную кофемашину в "Благокаву". А к ней еще нужно было кофемолку и кофейный фильтр.

— Считайте, что вы вкладываете эту сумму в банк под высокие проценты, — объясняла им Наталья. – Мы ежемесячно будем приумножать этот вклад, и он превратится не в один автомобиль.

Поэтому качественная профессиональная кофемашина, отслужившая немцам, оснащенная дорогостоящим фильтром воды с минерализатором (это влияет на качество напитка), вот уже более полугода честно "варит" средства на нужды украинской армии.

— За это время мы сколько раз приумножили эти 5500 евро! — говорит Наталья. И обращает мое внимание на черный железный щиток возле "Благокавы". – Наша афиша. Читайте, что там написано: "Покупаешь кофе — донатиш на пикап для 47 шб. Нужно 260 т. Собрано 47 411". Объясню. Недавно у пулеметчиков из 47-й бригады, которая воюет под Работино на Запорожском направлении, сгорел автомобиль, им нужен новый. Ребята сами собрали 70 тысяч гривен, а мы помогаем закрыть потребность.

Каждое утро на этой "афише" цифра меняется

Каждое утро на этой афише цифра меняется. Она растет ровно на сумму стоимости кофе, выпитого нашими посетителями за предыдущий день, а также съеденных с ним крафтовых сладостей, приобретенных сувениров и донатов, оставленных в ящике у барной стойки. Меняются также цели сборов и названия боевых подразделений. Мы собирали на квадрокоптеры, турникеты, зарядные солнечные станции, багги, старлинки, тепловизоры… Ежемесячно передаем на ВСУ от "Благокавы" 100-120 тысяч гривен. Это наша чистая прибыль.

Передача бойцам ВСУ старлинка, приобретенного на выручку "Благокавы"

Чтобы получить поддержку от уникального социального бизнеса, подразделения выстраиваются в очередь.

Посиделки в обществе владыки

– Еще год я сомневалась в успехе дела, – отхлебывает свой уже остывший айриш моя собеседница. — Потому что после двух месяцев успешной работы кафе прибыли стали уменьшаться и некоторое время оставались на одном уровне. Поделилась своими тревогами с одним опытным предпринимателем. "Стабильность — это хороший признак в бизнесе, — успокоил он меня. — Потому что часто бывает, что дела в нем сначала идут вверх, а потом — вниз и уже дальше никуда не идут". Он оказался прав. Сейчас наша кофейня ежемесячно прибавляет 10-15 тысяч гривен. Это хороший показатель. При том, что у нас не самое лучшее место, хоть и проходное. Ведь летняя площадка находится у стен храма, и это многих психологически отталкивает. Люди, покупая напитки и вкусности, здесь надолго не садились, считая, что столики со стульями выставила церковь и их нельзя занимать. Но постепенно привыкли, и теперь я думаю о том, что нужно расширяться. Потому что придет святой Николай, мы отдадим домик на месяц в распоряжение детей, а куда кафе деваться?

Конечно, в "Благокаве" есть постоянные посетители. Утром, в обед или вечером они специально едут в тихий уголок Полтавы, чтобы внести свой вклад в победу, предвкушая кофе с непревзойденной выпечкой от Инны Якобенко. Оригинальные авторские тарты, пирожные, торты, зефиры, которые она ежедневно выпекает у себя дома – это визитка социального кафе. Инна каждое утро выставляет на своей странице в Facеbook фото свежей выпечки, соблазняя ею гурманов.

Вкусности от Инны в поддержку ВСУ

Сладкая продукция Инны Якобенко

А каждую пятницу разыгрывает шикарный килограммовый торт или набор пирожных, которые можно выиграть, задонатив всего 100 гривен. В конечном итоге лот продается за 3-4 тысячи.

Вкусности к кофе

Тонкости своего кулинарного мастерства Инна передает Светлане, переселенке из Бердянска, работающей за зарплату в небольшой пекарне при кафе. Женщина также выпекает просфоры (литургический хлеб) для церкви.

Среди почитателей продукции "Благокавы" — митрополит Полтавский и Кременчугский Федор, резиденция которого находится в Свято-Успенском соборе. Любимые напитки владыки – кофе-оранж с апельсиновым соком и чай бабл.

Кофе с владыкой Федором

Митрополит взял на себя еще одну важную миссию в проекте "Благокава". Чтобы ускорить сборы на нужды ВСУ, инициировал необычный формат экскурсии на колокольню собора под названием "Кофе с владыкой". Выпить чашку кофе с митрополитом и послушать его просветительские разговоры можно за донат в 300 гривен. В группе – 25 мест. Свободных не бывает.

Благопространство – очаг добра

Участие высокой духовной особы в светских мероприятиях для полтавчан — дело обычное. Ведь когда россия двинулась войной на Украину, полтавчане — верующие, атеисты, представители разных конфессий — сносили гуманитарку и деньги на нужды защитников в Свято-Успенский кафедральный собор. Люди испытывали наибольшее доверие именно к духовному лидеру с четкой гражданской позицией — молодому владыке Федору.

Митрополит Полтавский и Кременчугский Федор

Полтавчане были уверены, что пожертвования не пропадут, а будут отправлены по назначению. Митрополит (а раньше архиепископ) часто лично грузил в авто передачи и отправлялся с ними на фронт. Отчитывался в Facebook собора за каждую копейку, которая поступала на его банковскую карту.

В 2014-м неравнодушные полтавчане спонтанно объединились в волонтерский коллектив при соборе, впоследствии официально зарегистрированный как общественная организация "Полтавский батальон неравнодушных" ("ПБН"). Руководить ею доверили Наталье Гранчак, которую называют правой рукой владыки. Духовными соратниками они стали еще в начале 2000-х, когда развивали молодежное движение в православной церкви. С тех пор вместе по религиозным, общественным и волонтерским делам.

За почти 10 лет деятельности "батальон неравнодушных" ни на день не переставал помогать фронту, закрывая его актуальные потребности. Разве что менялись формы этой помощи. С начала широкомасштабного вторжения "ПБН", например, проводит сборы только на дорогие вещи.

– Нам часто помогает наша репутация, – рассказывает Наталья. – Вот вам пример. Недавно мы собирали деньги на зарядную солнечную станцию для одной бригады. Когда объявили сбор, станция стоила 52 тысячи гривен. Спустя пять дней ее цена была уже 55 тысяч. Я решила не ждать очередного подорожания — договорились с владыкой о том, что он ссудит нам средства, которых не хватает для покупки, из церковных пожертвований. Звоню в магазин, говорю: "Мы готовы приобрести станцию за 55. А мне отвечают: "Ее цена сегодня уже 64. Но мы продадим вам ее за 52".

Зарядная станция выкуплена и уже работает на ВСУ

Поэтому можно сказать, что вокруг собора возникло такое благопространство, в которое органично вписалась "Благокава". Это пространство, где люди ищут уюта, радости, счастья, добра и духовного утешения.

"Благокава" с высоты колокольни

Приехав на служение в Полтаву (в конце 2006 года решением Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата владыка Федор был избран епископом Полтавским и Кременчугским), мы мечтали о том, чтобы Полтава с помощью нашего служения Богу и общине стала городом добра. Конечно, до этого далеко. Но с помощью единомышленников нам удалось создать здесь очаг добра. И это многим добавляет сил не сломаться в такое непростое время, когда Украина огромной ценой борется за свою свободу, — добавляет Наталья Гранчак.

P.S. За неделю, пока готовился этот материал, сбор на пикап для 47-й отдельной мехбригады "Магура" ВСУ (до августа 2022-го — 47-й отдельный штурмовой батальон) был закрыт.