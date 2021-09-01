Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед

Есения Селезнёва – 10-летняя участница парада к 30-му Дню Независимости Украины, заставившая растрогаться президента

Есения Селезнёва – белокурая девочка, олицетворявшая образ Украины в праздничном перформансе ко Дню Независимости в Киеве. Юная артистка стала звездой парада и до слез тронула не только президента Владимира Зеленского, но и всю страну. "Телеграфу" удалось пообщаться с ней и узнать, как удалось покорить зрителя и какой труд стоит за блестяще исполненной ролью.

10-летняя киевлянка так точно отыграла в постановке, что многие подумали, будто она дочь военного, к которому подбежала после завершения театрализованного действия. Однако оказалось, что отцом девочки является музыкант Евгений Селезнёв — барабанщик оркестра шоу ко Дню Независимости.

Творчеством девочка увлечена с детства. Есения с 3 лет занимается танцами в хореографической студии FORS, а с 6 – вокалом. В 2019 году она участвовала в проекте "Голос країни. Діти".

Роль в праздничной постановке к 30-летию Независимости юная артистка получила, пройдя кастинг и пробы.

"Меня пригласили на кастинг. Сначала я прошла собеседование с режиссером, а потом видеопробы на заводе "Антонов". И меня утвердили, — рассказывает Есения. – Мне было совсем несложно, так как меня попросили не играть, а быть собой. На площадке была прекрасная команда, с которой мне было очень легко работать".

По словам Есении, входить в образ не пришлось – девочка прочувствовала атмосферу и транслировала собственные эмоции.

"Сильно вживаться в роль мне не пришлось, так как очень помогала музыка, которая менялась в зависимости от сюжета, а также все те люди в костюмах, да и вся атмосфера парада. Не надо было ничего придумывать", — делится Есения.

По ее словам, отклик, обрушившийся на нее в сети и в реальности после парада, был неожиданным.

"Такого успеха я, конечно же, не ожидала. Очень стесняюсь, когда меня узнают. Не представляла, что столько людей напишут такие приятные отзывы и пожелания", — говорит Есения.

Как рассказала "Телеграфу" мама юной звезды, Елена Селезнёва, во время парада она, как и многие присутствующие, разрыдалась.

"Еще на первой встрече с режиссером Андреем Нестеренко было понятно, что это будет что-то грандиозное. Но весь масштаб, красоту и важность этой работы мы ощутили в полной мере уже только на параде, — рассказывает Елена. — Я рыдала навзрыд. Вокруг меня плакали и женщины, и мужчины. Это было так пронзительно, так тонко. Неудивительно, что и президент расчувствовался".

Семья Селезнёвых. Фото из архива Е. Селезнёвой

В этом учебном году Есения перешла в 6 класс. Ее любимые предметы — история и литература. В свободное время шестиклассница любит гулять и рисовать. В будущем хочет стать актрисой.

Стоит отметить, что график девочки уже сегодня соответствует насыщенной жизни многих артистов.

"Это лето у меня выдалось очень насыщенным, — отмечает Есения. — Съездила с коллективом на два танцевальных конкурса. Очень много работала в дубляже. У меня были три большие главные роли в мультфильмах "Лука" и "Бэйби Босс", а еще в сериале Netflix "Мчи, Пес, мчи" (Go, Dog, go), который я продолжаю озвучивать".

Кроме того, вместе с коллективом во время каникул танцовщица готовила новые постановки. После парада девочка танцевала вечером в праздничном концерте на НСК "Олимпийский".

"Самый главный проект – это Бродвейский мюзикл "School of rock" в Киевской опере на Подоле. Там у меня одна из самых главных ролей, Самер. Очень волнуемся, репетируем и готовимся к премьере 17 сентября", — добавила Есения.

Есения Селезнёва. Фото из архива Е. Селезнёвой

По словам девочки, ее график расписан на месяц и вперед. Помимо проектов еще есть школа, 6 раз в неделю – хореографические занятия, также Есения посещает уроки вокала. Как говорит мама Елена, вся жизнь их семьи проходит в переездах. В машине Есения и кушает, и переодевается, и делает уроки, а иногда и спит.

"Конечно, сильно устает, и временами жалуется. Нам ее тоже очень жалко. Пытаемся как-то сократить ее нагрузки. Но на все наши предложения отказаться от какого-нибудь проекта или уменьшить количество занятий она отвечает категорическим отказом. Просто Есения очень долго об этом мечтала, упорно к этому шла и очень любит все, чем занимается", — отметила Елена Селезнёва.

Как сообщал "Телеграф", в этом году в торжественном параде ко Дню Независимости было задействовано 5 тысяч военных и силовиков, привлечено сотни единиц боевой техники, оружия и авиации.