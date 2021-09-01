Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписаний на місяць вперед

Єсенія Селезньова — 10-річна учасниця параду до 30-го Дня Незалежності України, яка змусила зворушитися президента

Єсенія Селезньова — білява дівчинка, яка уособлювала образ України в святковому перформансі до Дня Незалежності в Києві. Юна артистка стала зіркою параду і до сліз зворушила не тільки президента Володимира Зеленського, але і всю країну. "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з нею і дізнатися, як вдалося підкорити глядача і яка праця стоїть за блискуче виконаною роллю.

10-річна киянка так точно відіграла в постановці, що багато хто подумав, ніби вона дочка військового, до якого підбігла після завершення театралізованого дійства. Однак виявилося, що батьком дівчинки є музикант Євген Селезньов — барабанщик оркестру шоу до Дня Незалежності.

Творчістю дівчинка захоплена з дитинства. Єсенія з 3 років займається танцями в хореографічній студії FORS, а з 6 — вокалом. У 2019 році вона брала участь в проекті "Голос країни. Діти".

Роль у святковій постановці до 30-річчя Незалежності юна артистка отримала, пройшовши кастинг і проби.

"Мене запросили на кастинг. Спочатку я пройшла співбесіду з режисером, а потім відеопроби на заводі" Антонов ". І мене затвердили, — розповідає Єсенія. — Мені було зовсім нескладно, адже мене попросили не грати, а бути собою. На майданчику була прекрасна команда, з якою мені було дуже легко працювати".

За словами Єсенії, входити в образ не довелося — дівчинка відчула атмосферу і транслювала власні емоції.

"Сильно вживатися в роль мені не довелося, тому що дуже допомагала музика, яка змінювалася в залежності від сюжету, а також всі ті люди в костюмах, та й вся атмосфера параду. Не треба було нічого вигадувати", — ділиться Єсенія.

За її словами, відгук, що обрушився на неї в мережі та в реальності після параду, був несподіваним.

"Такого успіху я, звичайно ж, не очікувала. Дуже соромлюся, коли мене впізнають. Не уявляла, що стільки людей напишуть такі приємні відгуки і побажання", — говорить Єсенія.

Як розповіла "Телеграфу" мама юної зірки, Олена Селезньова, під час параду вона, як і багато присутніх, розридалася.

"Ще на першій зустрічі з режисером Андрієм Нестеренком було зрозуміло, що це буде щось грандіозне. Але весь масштаб, красу і важливість цієї роботи ми відчули повною мірою вже тільки на параді, — розповідає Олена. — Я ридала ридма. Навколо мене плакали і жінки, і чоловіки. Це було так пронизливо, так тонко. Не дивно, що і президент розчулився".

Сім’я Селезньових. Фото з архіву О. Селезньової

У цьому навчальному році Єсенія перейшла в 6 клас. Її улюблені предмети — історія та література. У вільний час шестикласниця любить гуляти і малювати. У майбутньому хоче стати актрисою.

Варто зазначити, що графік дівчинки вже сьогодні відповідає насиченому життю багатьох артистів.

"Це літо у мене видалося дуже насиченим, — зазначає Єсенія. — З’їздила з колективом на два танцювальних конкурси. Дуже багато працювала в дубляжі. У мене були три великі головні ролі в мультфільмах "Лука" і "Бейбі Бос", а ще в серіалі Netflix "Мчи, Псе, мчи" (Go, Dog, go), який я продовжую озвучувати".

Крім того, разом з колективом під час канікул танцівниця готувала нові постановки. Після параду дівчинка танцювала ввечері у святковому концерті на НСК "Олімпійський".

"Найголовніший проект — це Бродвейський мюзикл "School of rock" в Київській опері на Подолі. Там у мене одна з найголовніших ролей, Самер. Дуже хвилюємося, репетируємо і готуємося до прем’єри 17 вересня", — додала Єсенія.

Єсенія Селезньова. Фото з архіву О. Селезньової

За словами дівчинки, її графік розписаний на місяць і вперед. Крім проектів ще є школа, 6 раз на тиждень — хореографічні заняття, також Єсенія відвідує уроки вокалу. Як каже мама Олена, все життя їх сім’ї проходить у переїздах. У машині Єсенія і їсть, і переодягається, і робить уроки, а іноді й спить.

"Звичайно, сильно втомлюється, і часом скаржиться. Нам її теж дуже шкода. Намагаємося якось скоротити її навантаження. Але на всі наші пропозиції відмовитися від якого-небудь проекту або зменшити кількість занять вона відповідає категоричною відмовою. Просто Єсенія дуже довго про це мріяла, наполегливо до цього йшла і дуже любить все, чим займається", — зазначила Олена Селезньова.

Як повідомляв "Телеграф", в цьому році в урочистому параді до Дня Незалежності було задіяно 5 тисяч військових і силовиків, залучено сотні одиниць бойової техніки, зброї та авіації.