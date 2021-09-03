Укр

"Нечего давать себе спуску": MamaRika рассказала, как возвращается в форму после родов

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Настя спустя месяц после родов выглядит просто обворожительно Новость обновлена 02 сентября 2021, 13:50
Настя спустя месяц после родов выглядит просто обворожительно

MamaRika стала мамой всего месяц назад, но, невзирая на отсутствие спорта, уже вернулась в форму

Украинская певица MamaRika (настоящее имя — Анастасия Кочетова) всего месяц назад стала мамой и поделилась тем, как она так быстро пришла в форму.

Об этом девушка рассказала в интервью "Телеграфу".

По словам Насти, она уже почти пришла к оптимальным для нее формам и весу.

"Но учитывая, что у меня был кесарево сечение, спорт мне светит не раньше, чем через месяц. Поэтому сейчас привожу себя в форму другими методами, которые позволяют врачи, — признается MamaRika. — Вообще я за активных мамочек — это правильно не засиживаться на месте, а еще хуже в декрете. Это слово вообще меня пугает. Я вот уже планирую гастрольный график на осень — нечего давать себе спуску, а то так можно всю жизнь просидеть в декрете".

Больше откровений певицы читайте в полной версии интервью по ссылке.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская певица MamaRika рассказала, как они с мужем по вечерам укладывают своего первенца спать.

Также Анастасия Кочетова ранее делилась фото своей фигуры до и после рождения малыша.

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