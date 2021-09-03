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"Нічого давати собі спуску": MamaRika розповіла, як повертається в форму після пологів

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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Настя через місяць після пологів виглядає просто чарівно Новина оновлена 02 вересня 2021, 13:50
Настя через місяць після пологів виглядає просто чарівно

MamaRika стала мамою всього місяць тому, але, незважаючи на відсутність спорту, вже повернулася в форму

Українська співачка MamaRika (справжнє ім’я — Анастасія Кочетова) всього місяць тому стала мамою і поділилася тим, як вона так швидко прийшла в форму.

Про це дівчина розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Насті, вона вже майже прийшла до оптимальних для неї форм і ваги.

"Але враховуючи, що у мене був кесарів розтин, спорт мені світить не раніше, ніж через місяць. Тому зараз привожу себе в форму іншими методами, які дозволяють лікарі, — зізнається MamaRika. — Взагалі я за активних матусь — це правильно не засиджуватися на місці, а ще гірше в декреті. Це слово взагалі мене лякає. Я ось уже планую гастрольний графік на осінь — нічого давати собі спуску, а то так можна все життя просидіти в декреті".

Більше одкровень співачки читайте в повній версії інтерв’ю по посиланню.

Як раніше повідомляв "Телеграф", українська співачка MamaRika розповіла, як вони з чоловіком вечорами укладають свого первістка спати.

Також Анастасія Кочетова раніше ділилася фото своєї фігури до і після народження малюка.

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