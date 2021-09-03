"Нічого давати собі спуску": MamaRika розповіла, як повертається в форму після пологів
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MamaRika стала мамою всього місяць тому, але, незважаючи на відсутність спорту, вже повернулася в форму
Українська співачка MamaRika (справжнє ім’я — Анастасія Кочетова) всього місяць тому стала мамою і поділилася тим, як вона так швидко прийшла в форму.
Про це дівчина розповіла в інтерв’ю "Телеграфу".
За словами Насті, вона вже майже прийшла до оптимальних для неї форм і ваги.
"Але враховуючи, що у мене був кесарів розтин, спорт мені світить не раніше, ніж через місяць. Тому зараз привожу себе в форму іншими методами, які дозволяють лікарі, — зізнається MamaRika. — Взагалі я за активних матусь — це правильно не засиджуватися на місці, а ще гірше в декреті. Це слово взагалі мене лякає. Я ось уже планую гастрольний графік на осінь — нічого давати собі спуску, а то так можна все життя просидіти в декреті".
Більше одкровень співачки читайте в повній версії інтерв’ю по посиланню.
Як раніше повідомляв "Телеграф", українська співачка MamaRika розповіла, як вони з чоловіком вечорами укладають свого первістка спати.
Також Анастасія Кочетова раніше ділилася фото своєї фігури до і після народження малюка.
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