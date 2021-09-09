Укр

Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату и самый большой гонорар

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Балерина Екатерина Кухар Новость обновлена 09 сентября 2021, 15:07
Балерина Екатерина Кухар

По словам звезды, ее муж Александр Стоянов зарабатывает больше, чем она.

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар, которая входит в состав жюри на проекте "Танцы со звездами", рассказала о своей зарплате в Украине, самом большом гонораре, а также о том, кем была бы, если бы не стала балериной.

Об этом Кухар рассказала в четверг, 9 сентября, в эфире канала "ICTV".

Звезда рассказала, что сейчас ее зарплата в Украине составляет 15 тисяч гривен в месяц. Однако кроме стабильной заработной платы балерина получает и гонорары за выступления. Кухар призналась, что самая большая сумма, которую она получала за свою работу — 10 тыс. долларов (267 тыс. грн). Однако ее муж и коллега, Александр Стоянов, по словам балерины, зарабатывает еще больше.

В Кухар также спросили, кем она стала бы, если не балериной, на что звезда ответила — флористом. Очевидно, артистке нравятся растения все же меньше, чем танец, если она выбрала второе. А еще, звезда призналась, что не собирается ехать за границу, чтобы строить карьеру, ведь ей нравится Украина. "Я люблю свою страну, люблю наш менталитет", — говорит Кухар.

В прямом эфире Екатерина также рассказала о своих вредных привычках и рассекретила, что ест "сыро-копченую колбаску ночью". Несмотря на это ее вес не поднимается выше 41 килограмма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Melovin на презентацию нового сезона шоу "Танцы со звездами", которая состоялась 2 сентября, пришел в юбке и с декольте. Напоминаем, что звездный состав участников проекта разочаровал поклонников шоу.

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