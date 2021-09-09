Катерина Кухар розсекретила свою зарплатню та найбільший гонорар

За словами зірки, її чоловік Олександр Стоянов заробляє більше, ніж вона.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар, яка входить до складу журі на проєкті "Танці з зірками", розповіла про свою зарплатню в Україні, найбільший гонорар, а також про те, ким була б, якби не стала балериною.

Про це Кухар розповіла в четвер, 9 вересня, в ефірі каналу "ICTV".

Зірка розповіла, що зараз її зарплатня в Україні становить 15 тисяч гривень в місяць. Проте окрім стабільної заробітної плати балерина отримує ще й гонорари за виступи. Кухар зізналася, що найбільша сума, яку вона отримувала за свою роботу — 10 тис. доларів (267 тис. грн). Проте її чоловік і колега, Олександр Стоянов, за словами балерини, заробляє ще більше.

В Кухар також запитали, ким вона стала б, якби не балериною, на що зірка відповіла — флористом. Очевидно, артистці подобаються рослини все ж таки менше, ніж танець, якщо вона обрала друге. А ще, зірка зізналася, що не збирається їхати за кордон, щоб будувати карʼєру, адже їй подобається Україна. "Я люблю свою країну, люблю наш менталітет", – каже Кухар.

У прямому ефірі Катерина також розповіла про свої шкідливі звички і розсекретила, що їсть "сиро-копчену ковбаску вночі". Попри це її вага не підіймається вище 41 кілограма.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Melovin на презентацію нового сезону шоу "Танці з зірками", яка відбулася 2 вересня, прийшов у спідниці і з декольте. Нагадуємо, що зірковий склад учасників проєкту розчарував шанувальників шоу.