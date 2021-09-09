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Катерина Кухар розсекретила свою зарплатню та найбільший гонорар

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Балерина Катерина Кухар Новина оновлена 09 вересня 2021, 15:07
Балерина Катерина Кухар

За словами зірки, її чоловік Олександр Стоянов заробляє більше, ніж вона.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар, яка входить до складу журі на проєкті "Танці з зірками", розповіла про свою зарплатню в Україні, найбільший гонорар, а також про те, ким була б, якби не стала балериною.

Про це Кухар розповіла в четвер, 9 вересня, в ефірі каналу "ICTV".

Зірка розповіла, що зараз її зарплатня в Україні становить 15 тисяч гривень в місяць. Проте окрім стабільної заробітної плати балерина отримує ще й гонорари за виступи. Кухар зізналася, що найбільша сума, яку вона отримувала за свою роботу — 10 тис. доларів (267 тис. грн). Проте її чоловік і колега, Олександр Стоянов, за словами балерини, заробляє ще більше. 

В Кухар також запитали, ким вона стала б, якби не балериною, на що зірка відповіла — флористом. Очевидно, артистці подобаються рослини все ж таки менше, ніж танець, якщо вона обрала друге. А ще, зірка зізналася, що не збирається їхати за кордон, щоб будувати карʼєру, адже їй подобається Україна. "Я люблю свою країну, люблю наш менталітет", – каже Кухар.

У прямому ефірі Катерина також розповіла про свої шкідливі звички і розсекретила, що їсть "сиро-копчену ковбаску вночі". Попри це її вага не підіймається вище 41 кілограма.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Melovin на презентацію нового сезону шоу "Танці з зірками", яка відбулася 2 вересня, прийшов у спідниці і з декольте. Нагадуємо, що зірковий склад учасників проєкту розчарував шанувальників шоу.

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