Константин Войтенко раскрыл, сколько зарабатывают актеры в Украине

Актер также пояснил, почему украинские актеры получают за съемки меньше, чем российские.

Украинский актер Константин Войтенко рассказал, сколько могут зарабатывать украинские актеры.

Суммы заработков он раскрыл в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По его словам, разброс зарплат у актеров довольно большой. Так, одни актеры могут зарабатывать от 1,5 тыс. гривен до 1,5-2 тыс. долларов за смену.

Войтенко также пояснил, почему российские актеры в Украине получают больше, чем отечественные. По его словам, российские актеры всего лишь требуют от украинских продюсеров свой стандартный гонорар, который изначально выше. А выше он потому, что в России больше денег тратят на кинопроизводство, дороже стоит реклама, соответственно и актерам платят больше.

Ранее "Телеграф" писал, почему Константин Войтенко не участвует в шоу "Танцы со звездами" вместе со своей женой Валей, которая является профессиональной танцовщицей.