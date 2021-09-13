Укр

Константин Войтенко раскрыл, сколько зарабатывают актеры в Украине

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Константин Войтенко Новость обновлена 13 сентября 2021, 13:38
Константин Войтенко

Актер также пояснил, почему украинские актеры получают за съемки меньше, чем российские.

Украинский актер Константин Войтенко рассказал, сколько могут зарабатывать украинские актеры.

Суммы заработков он раскрыл в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По его словам, разброс зарплат у актеров довольно большой. Так, одни актеры могут зарабатывать от 1,5 тыс. гривен до 1,5-2 тыс. долларов за смену. 

Войтенко также пояснил, почему российские актеры в Украине получают больше, чем отечественные. По его словам, российские актеры всего лишь требуют от украинских продюсеров свой стандартный гонорар, который изначально выше. А выше он потому, что в России больше денег тратят на кинопроизводство, дороже стоит реклама, соответственно и актерам платят больше.

Ранее "Телеграф" писал, почему Константин Войтенко не участвует в шоу "Танцы со звездами" вместе со своей женой Валей, которая является профессиональной танцовщицей.

Кремль обещает в ближайшие недели пустить газ в Европу в обход Украины
Экономика и Финансы
Россия запускает "Северный поток-2". Что дальше делать Украине?
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кремль обещает в ближайшие недели пустить газ в Европу в обход Украины
Россия запускает "Северный поток-2". Что дальше делать Украине?
Дата публикации
Категория
Оскорбления в адрес Владимира Зеленского появились в Чернигове в августа
Жителя Чернигова судят за надписи "Зєля - х**ло": мужчина высказал "Телеграфу" свою позицию
Дата публикации
Категория
Украина-Россия
Российско-украинская война: что стоит за последними обострениями и заявлениями
Дата публикации
Категория
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленский сообщил важную деталь разговора с Байденом в Белом доме
Дата публикации
Категория
Константин Войтенко. Фото из архива героя
Актер Константин Войтенко: Даже если у нас гонорары ниже, чем в других странах, это не значит, что мы второсортные