Костянтин Войтенко розкрив, скільки заробляють актори в Україні

Актор також пояснив, чому українські актори отримують за зйомки менше, ніж російські.

Український актор Костянтин Войтенко розповів, скільки можуть заробляти українські актори.

Суми заробітків він розкрив в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, розкид зарплат у акторів досить великий. Так, одні актори можуть заробляти від 1,5 тис. гривень до 1,5-2 тис. доларів за зміну.

Войтенко також пояснив, чому російські актори в Україні отримують більше, ніж вітчизняні. За його словами, російські актори всього лише вимагають від українських продюсерів свій стандартний гонорар, який від початку є вищим. А вищий він тому, що в Росії більше грошей витрачають на кіновиробництво, дорожче коштує реклама, відповідно і акторам платять більше.

Раніше "Телеграф" писав, чому Костянтин Войтенко не бере участі в шоу "Танці з зірками" разом зі своєю дружиною Валею, яка є професійною танцівницею.