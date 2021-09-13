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Костянтин Войтенко розкрив, скільки заробляють актори в Україні

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Костянтин Войтенко Новина оновлена 13 вересня 2021, 13:38
Костянтин Войтенко

Актор також пояснив, чому українські актори отримують за зйомки менше, ніж російські.

Український актор Костянтин Войтенко розповів, скільки можуть заробляти українські актори.

Суми заробітків він розкрив в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, розкид зарплат у акторів досить великий. Так, одні актори можуть заробляти від 1,5 тис. гривень до 1,5-2 тис. доларів за зміну.

Войтенко також пояснив, чому російські актори в Україні отримують більше, ніж вітчизняні. За його словами, російські актори всього лише вимагають від українських продюсерів свій стандартний гонорар, який від початку є вищим. А вищий він тому, що в Росії більше грошей витрачають на кіновиробництво, дорожче коштує реклама, відповідно і акторам платять більше.

Раніше "Телеграф" писав, чому Костянтин Войтенко не бере участі в шоу "Танці з зірками" разом зі своєю дружиною Валею, яка є професійною танцівницею.

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