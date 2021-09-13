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Учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко розповів, чому не захотів виступати з дружиною

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Костянтин Войтенко з дружиною Валею Новина оновлена 13 вересня 2021, 12:54
Костянтин Войтенко з дружиною Валею

Костянтин Войтенко танцює разом з 21-річною партнеркою.

Український актор і ведучий Костянтин Войтенко, який став учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" розповів, чому не захотів брати участь в шоу разом з дружиною, хоча його дружина Валентина — професійна танцівниця. За його словами, вони боялися сварок.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Актор каже, що така можливість обговорювалася, але зізнається, що боявся того, що участь в шоу негативно позначиться на їхніх стосунках.

"Ми б дуже багато сварилися. Просто піти потанцювати в клуб — так. У проекті, де потрібно змагатися, — немає. Ми колись ходили з Валею разом на три заняття танго. Це було класно! Просто покайфовать удвох", — поділився Войтенко .

При цьому за словами Костянтина, дружина всіляко підтримала його рішення брати участь в проекті. Правда, уроки танців поки не давала. Маленька донька актора також в захваті від участі тата в такому проекті. Вона навіть побувала на репетиції і захотіла сама станцювати з батьком.

Він також розповів, як йому працюється зі своєю партнеркою Роксоланою Маланчук. За його словами, вони відмінно ладнають. Заради участі в "Танцях із зірками" з Войтенко дівчина навіть відмовилася від змагань, в яких мала була брати участь в цьому році.

"Їй тільки 21 рік, так що вона ще багато разів буде брати участь в змаганнях і перемагати. Крім того, вона крутий педагог. У неї своя студія танців та вища хореографічну освіту. Вона мегапрофесіонал. Це кайф і для мене", — ділиться Костянтин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто покинув шоу "Танці з зірками" в останньому ефірі. З проекту вибули відразу дві пари. Це сталося через те що одна з учасниць травмувала коліно.

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