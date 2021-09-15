Укр

Саша Бо рассказала, как спустя 15 лет узнала, что ее отец ей не родной

Автор
Анна Барабан
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Саша Бо Новость обновлена 15 сентября 2021, 17:19
Саша Бо

Блогерша поделилась историей "знакомства" со своим родным отцом.

Известная украинская блогер-миллионник Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, которая впервые откровенно прокомментировала развод со своим супругом, поделилась со своими поклонниками личной историей.

В интервью телеведущей Маше Ефросининой в рамках ее проекта "Экзамен" Александра рассказала, что в 15 летнем возрасте она узнала, что мужчина, которого она всю жизнь считала своим отцом, оказался ей не родным.

Блогерша призналась, что до того, как она узнала правду, ее иногда посещали подобные мысли. Причиной этого было поведение ее отца с ней и ее младшей сестрой, которая была ему родной. Саша замечала, что к Вике (младшая сестра Саши Бо) он относился трепетней и даже не ругал, в то время когда, с ней он как будто боялся говорить.

Пустовит рассказала, что ей просто написал какой-то мужчина в соцсети, что он ее отец. Девушка приняла это за шутку и позвала маму, на что та рассказала ей правду о ее отце.

Несмотря на это, Саша Бо очень любит своего отчима, и считает его родным человеком. А со своим биологическим отцом не хочет иметь никаких связей.

Ранее, "Телеграф" писал, что Александра Пустовит призналась, что была жертвой абьюза со стороны своего супруга Игоря Пустовита, с которым она разводится спустя почти пять лет брака. Отметим, что Игорь все обвинения отрицает.

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