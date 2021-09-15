Саша Бо розповіла, як через 15 років дізналася, що її батько їй не рідний

Блогерка поділилася історією "знайомства" зі своїм рідним батьком.

Відома українська блогер-мільйонник Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, яка вперше відверто прокоментувала розлучення зі своїм чоловіком, поділилася зі своїми шанувальниками особистою історією.

В інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніної в рамках її проєкту "Іспит" Олександра розповіла, що в 15 річному віці вона дізналася, що чоловік, якого вона все життя вважала своїм батьком, виявився їй не рідним.

Блогерка зізналася, що до того, як вона дізналася правду, її іноді навідували подібні думки. Причиною цього була поведінка її батька з нею і її молодшою сестрою, яка була йому рідною. Саша помічала, що до Віки (молодша сестра Саші Бо) він ставився тремтливіше і навіть не лаяв, в той час, коли, з нею він начебто боявся говорити.

Пустовіт розповіла, що їй просто написав якийсь чоловік в соцмережі, що він її батько. Дівчина прийняла це за жарт і покликала маму, на що та розповіла їй правду про її батька.

Попри це, Саша Бо дуже любить свого вітчима, і вважає його рідною людиною. А зі своїм біологічним батьком не хоче мати ніяких зв’язків.

Раніше, "Телеграф" писав, що Олександра Пустовіта зізналася, що була жертвою абьюз з боку свого чоловіка Ігоря Пустовіта, з яким вона розлучається через майже п’ять років шлюбу. Відзначимо, що Ігор всі звинувачення заперечує.