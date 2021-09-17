Укр

Куркума, шафран и кориандр: в какие блюда класть разные специи (инфографика)

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
Специи обладают массой полезных свойств Новость обновлена 17 сентября 2021, 14:46
Специи обладают массой полезных свойств

Многообразие специй поможет сделать вкус абсолютно любого блюда незабываемым.

В средние века специи ценились на вес золота. За такую экзотику как шафран, например, можно было заплатить очень дорого. Сейчас же в магазине можно найти абсолютно любые специи по минимальной цене. Так почему бы не использовать все их разнообразие, чтобы добавить пикантного вкуса своим блюдам? "Телеграф" подготовил для вас полезную инфографику, которая поможет разобраться, какие специи в какие блюда лучше добавлять.

При этом специи обладают массой полезных свойств. Например, корица способствует жиросжиганию, а петрушка улучшает пищеварение. Куркума способна понизить уровень сахара в крови, а гвоздика помогает бороться с простудой. Некоторые специи способны даже усиливать сексуальное влечение. К ним относятся ваниль, базилик и мускатный орех.

Путеводитель по специям

Куда добавлять специи
Куда добавлять специи

Ранее "Телеграф" писал, как добавить в свою жизнь полезные пищевые привычки. Мы также публиковали эксклюзивное интервью с диетологом о принципах правильного питания.

Теги:
#Специи #Полезные специи
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Деньги
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году
Дата публикации
Категория
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков
Аваков наносит первый удар по Офису президента: вернется ли экс-глава МВД в политику?
Дата публикации
Категория
Жителей оккупированных территорий Украины массово везут на выборы в РФ
Выборы в Госдуму - с голосами от украинцев: появилось видео, как наших сограждан вывозят в Ростовскую область
Дата публикации
Категория
Хуже всего ситуация - в Запорожской и Харьковской областях, где всего за сутки умерли 10 и 9 человек соответственно
Коронавирус в Украине бьет антирекорды осени: в каких областях умирают чаще всего (таблица)
Дата публикации
Категория
Татьяна Лакуста
Разрешайте себе любимую еду, даже если она вредная, - диетолог Татьяна Лакуста