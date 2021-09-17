Куркума, шафран и кориандр: в какие блюда класть разные специи (инфографика)

Многообразие специй поможет сделать вкус абсолютно любого блюда незабываемым.

В средние века специи ценились на вес золота. За такую экзотику как шафран, например, можно было заплатить очень дорого. Сейчас же в магазине можно найти абсолютно любые специи по минимальной цене. Так почему бы не использовать все их разнообразие, чтобы добавить пикантного вкуса своим блюдам? "Телеграф" подготовил для вас полезную инфографику, которая поможет разобраться, какие специи в какие блюда лучше добавлять.

При этом специи обладают массой полезных свойств. Например, корица способствует жиросжиганию, а петрушка улучшает пищеварение. Куркума способна понизить уровень сахара в крови, а гвоздика помогает бороться с простудой. Некоторые специи способны даже усиливать сексуальное влечение. К ним относятся ваниль, базилик и мускатный орех.

Путеводитель по специям

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