Куркума, шафран і коріандр: в які страви класти різні спеції (інфографіка)

Різноманіття спецій допоможе зробити смак абсолютно будь-якої страви незабутнім.

В середні віки спеції цінувалися на вагу золота. За таку екзотику як шафран, наприклад, можна було заплатити дуже дорого. Зараз же в магазині можна знайти абсолютно будь-які спеції за мінімальною ціною. Так чому б не використати всю їхню різноманітність, щоб додати пікантного смаку своїм стравам? "Телеграф" підготував для вас корисну інфографіку, яка допоможе розібратися, які спеції в які страви краще додавати.

Зазначимо, що спеції мають масу корисних властивостей. Наприклад, кориця сприяє жироспалюванню, а петрушка покращує травлення. Куркума здатна знизити рівень цукру в крові, а гвоздика допомагає боротися із застудою. Деякі спеції здатні навіть посилювати сексуальний потяг. До них відносяться ваніль, базилік і мускатний горіх.

Путівник по спеціях

Куди додавати спеції

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