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Куркума, шафран і коріандр: в які страви класти різні спеції (інфографіка)

Автор
Ольга Броскова
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Спеції мають масу корисних властивостей Новина оновлена 17 вересня 2021, 14:46
Спеції мають масу корисних властивостей

Різноманіття спецій допоможе зробити смак абсолютно будь-якої страви незабутнім.

В середні віки спеції цінувалися на вагу золота. За таку екзотику як шафран, наприклад, можна було заплатити дуже дорого. Зараз же в магазині можна знайти абсолютно будь-які спеції за мінімальною ціною. Так чому б не використати всю їхню різноманітність, щоб додати пікантного смаку своїм стравам? "Телеграф" підготував для вас корисну інфографіку, яка допоможе розібратися, які спеції в які страви краще додавати.

Зазначимо, що спеції мають масу корисних властивостей. Наприклад, кориця сприяє жироспалюванню, а петрушка покращує травлення. Куркума здатна знизити рівень цукру в крові, а гвоздика допомагає боротися із застудою. Деякі спеції здатні навіть посилювати сексуальний потяг. До них відносяться ваніль, базилік і мускатний горіх.

Путівник по спеціях

Куди додавати спеції
Куди додавати спеції

Раніше "Телеграф" писав, як додати у своє життя корисні харчові звички. Ми також публікували ексклюзивне інтерв’ю з дієтологом про принципи правильного харчування.

Теги:
#Спеції #Корисні спеції
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